Die Finanzdaten zu Vehicle Group und eMobility werden weiterhin gesondert ausgewiesen

Eaton wird Kunden aus dem Bereich Verbrennungsmotoren weiterhin bedienen und gleichzeitig Innovationen bei elektrifizierten Fahrzeugen voranbringen

Das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement Eaton hat heute einen neuen Namen für seine Geschäftsbereiche Vehicle Group und eMobility gemeldet. Die Mobility Group von Eaton repräsentiert den Schwerpunkt des Unternehmens auf die Bereitstellung von Lösungen für das Antriebsspektrum und die Erfüllung der im Wandel begriffenen Bedürfnisse seiner Kunden von Verbrennung bis hin zu Elektrifizierung oder einer Kombination aus beidem.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230815194323/de/

Peter Denk, President, Eaton's Mobility Group. (Photo: Business Wire)

"Unser neuer Name, Mobility Group, nutzt unsere mehr als 100-jährige vielfältige Erfahrung im Fahrzeugbereich und den umfassenden Hintergrund von Eaton im Elektrobereich in einer Zeit, in der sich die Branche schnell zu einem gemischten Markt aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Elektroantrieb entwickelt", sagte Pete Denk, President der Mobility Group von Eaton.

Eaton wird auch weiterhin traditionelle Antriebsstranglösungen anbieten, denn Hersteller und Industrie bestimmen die optimalen Antriebssysteme basierend auf den Marktanforderungen. Um den zunehmenden Elektrifizierungsgrad zu unterstützen, bietet die Mobility Group eine Reihe von Technologien an, darunter Stromverteilungslösungen, Leistungselektronik und Getriebe, die Sicherheit, Effizienz und Leistung verbessern. Nach der Übernahme von Royal Power Solutions im Jahr 2022, einem in der Entwicklung und Produktion von entscheidenden Hochpräzisionskomponenten für die Strom- und Signalverteilung tätigen weltweit führenden Unternehmen, wurden Lösungen für Stromanschlüsse eingeführt. Die Hauptmärkte der Mobility Group sind Erstausrüster von On- und Off-Highway-Fahrzeugen sowie Kunden im Nachrüstungsmarkt.

Eaton ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Antriebssträngen, Antriebssystemen und kritischen Komponenten, die Emissionen reduzieren und den Kraftstoffverbrauch, die Stabilität, Leistung und Sicherheit verbessern.

Eaton ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf intelligentes Energiemanagement, das zur Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen rund um den Globus beitragen will. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, beschleunigen wir die weltweite Transformation auf erneuerbare Energien, helfen bei der Überwindung der dringendsten Herausforderungen beim Energiemanagement und handeln im besten Interesse unserer Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 haben wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 170 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230815194323/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (mobil)