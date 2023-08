EQS-Ad-hoc: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Ankauf

Cardea Europe AG: Übernahme durch verbundenes Unternehmen Cardea Luna Capital Partners LTD.



15.08.2023 / 17:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Cardea Europe AG / Übernahme durch verbundenes Unternehmen Cardea Luna Capital Partners LTD.



Frankfurt, 10. August 2023



Die Cardea Europe AG (ISIN: DE000A3H2ZP5) hat heute bekannt gegeben, dass sie von der neu gegründeten Cardea Luna Capital Partners LTD. übernommen wurde. Cardea Luna Capital Partners wird ebenfalls von der Cardea Corporate Holdings Inc. kontrolliert ist demnach strukturell mit der Cardea Europe AG verbunden.



Da es sich um einen strukturellen Wechsel zwischen verbundenen Unternehmen handelt, stellt die Transaktion keine wesentliche Änderung der Governance, Geschäftsführung oder Strategie der Cardea Europe AG dar."







Ende der Insiderinformation



