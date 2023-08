Bonn (ots) -- Das dritte Equal eSports Festival geht an den Start, präsentiert von der Deutschen Telekom, SK Gaming und der esports player foundation- Zwei Tage Showmatches, Workshops, Panel Talks und das Equal eSports Cup Finale - freier Eintritt für alle- Mit dabei: Twitch-Streamerin Antonia "RevedTV" Staab, eSportler Frederik "NoWay" Hinteregger, Anna Baumann (Vice President Esports bei ReKTGlobal) und DJ David Puentez.Das Equal eSports Festival geht in die dritte Runde. Vom 20. bis 21. September 2023 werden die Kölner Rheinterrassen zum Hotspot der eSports-Szene. Auf dem Programm stehen das Finale des Equal eSports Cup, spannende Keynotes, Panel Talks, Workshops, Showmatches sowie Gaming- und Mindfulness-Sessions mit Top-Coaches. Ob eSports-Fans, Diversitätsbegeisterte, Eltern, Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte - es ist für alle etwas dabei.Der Eintritt ist wie immer frei. Tickets gibt es nach vorheriger Registrierung unter www.equal-esports.com oder an den Veranstaltungstagen vor Ort.Auch in diesem Jahr setzt die Deutsche Telekom im Rahmen der Digital X 2023 ein klares Zeichen für Gleichberechtigung und Diversität in der eSports-Szene. Gemeinsam mit SK Gaming und der esports player foundation bringt sie die Equal-eSports-Community zusammen und das Thema equalesports erneut auf die große Bühne. Das Publikum darf sich auf spannende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Gaming und eSports freuen.Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience und Initiatorin der Equal eSports Initiative, freut sich auf ein starkes Festival-Programm und ein begeistertes Publikum: "Dass wir gemeinsam mit SK Gaming und der esports player foundation einen sicheren Raum für Frauen und nicht-binäre Spieler*innen etablieren konnten und unser Engagement so gut angenommen wird, ist ein toller Erfolg. Im Rahmen des Equal eSports Festivals können sich junge Menschen austauschen, mit- und gegeneinander spielen und eSports Profis hautnah erleben. Alle Gaming-Begeisterten, interessierte Eltern, Lehrkräfte sowie das Digital-X-Publikum sind herzlich eingeladen, in Köln dabei zu sein. Gemeinsam setzen wir ein wichtiges Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Diversität - nicht nur in der eSports-Szene, sondern auch als Vorbild für unsere Gesellschaft."Im Rahmen des Festivals findet am 21. September um 18 Uhr auch das große Offline-Finale des Equal eSports Cup statt. Vier League-of-Legends-Teams treten live gegeneinander an. Die besten Spieler*innen gewinnen 10.000 Euro Preisgeld. Der Equal eSports Cup ist das erste League-of- Legends (LoL) Turnier für Frauen und nicht-binäre Menschen im DACH-Raum. Gemeinsam mit Riot Games geben die Partner der Equal eSports Initiative allen Spieler*innen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Kultur oder sozialem Status erstmals eine Chance, ihren Traum zu leben und die noch immer stark von Männern geprägte eSports- und Gaming-Szene nachhaltig zu verändern.Insgesamt haben sich auch in diesem Jahr wieder mehr als 254 ambitionierte Frauen und nicht-binäre Spieler*innen für das Förderprogramm der Equal eSports Initiative beworben, mit dem die Telekom und die esports player foundation Gamer*innen fest in der Szene etablieren möchten. Nach einem Auswahlcamp im August 2023 wurden 20 Talente aus den Bereichen "League of Legends" und "Brawl Stars" in die Förderung aufgenommen. Die Vorstellung der neuen Talente der esports player foundation erfolgt ebenfalls im Rahmen des Festivals."Wir sind sehr stolz, dass es unsere ersten geförderten Equal eSports Talente bereits nach so kurzer Zeit in die First Division geschafft haben und wir mit dem Equal eSports Cup eine solch hohe Reichweite und starke Resonanz in der Szene erreichen konnten", so Hundhausen. "Im Jahr 2023 ist die Anzahl der Bewerbungen gegenüber dem Vorjahr exponentiell gestiegen."Für alle was dabei: Die Programm-HighlightsDas Programm des Festivals ist breit gefächert. Vormittags drehen sich Vorträge und Workshops darum, wie eSports und Gaming zum Schulunterricht beitragen können. Außerdem geht es um die Fragen, ob Influencerin oder Influencer ein Traumjob ist und wie man mit Hass im Netz umgeht.Nachmittags gibt es Talk- und Fragerunden zu den Themen Gaming, Gleichberechtigung und Diversität im professionellen Gaming-Alltag. In einem Ask me anything wird Lea "LeaOne" Fitzen, renommierte eSports-Assistant Coachin, gemeinsam mit LEC-Coaches Fabian "GrabbZ" Lohmann und Danusch "Arvindir" Fischer, Fragen aus dem Publikum beantworten. Anna Baumann, Vice President eSports bei ReKTGlobal, und Anne Banschbach, Director eSports bei Team Vitality, berichten im Talk Running a World Class eSports Org aus ihrem Arbeitsalltag - Autogrammstunden inklusive.Das Equal eSports Council spricht über Frauen, Vorbilder und Nachwuchstalente in der eSport-Branche. Darüber hinaus gibt es Showmatches, die Wahl des Outfits des Tages und Workshops, die sich mit verschiedenen Facetten des eSports von Fitness über Ernährung bis hin zu mentaler Gesundheit beschäftigen.Gabriel Massan wird einen Teil des neuen Kunstprojekts Third World: The Bottom Dimension in Kooperation mit der Julia Stoschek Foundation ausstellen. Dabei handelt es sich um ein als Sensibilisierungsinstrument konzipiertes Computerspiel, das sich mit den Erfahrungen des Rassismus während der Kolonialzeit in Brasilien auseinandersetzt. Die Auswirkungen werden in der physischen und digitalen Realität dargestellt. Gabriel Massan wird an einem der Festivaltage im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die Arbeit sprechen.An den Abenden wird gemeinsam gefeiert. Die österreichische Pop-Newcomerin Esther Graf wird am 20. September auf der Bühne begrüßt und am 21. September sorgt DJ David Puentez mit seinen Future House Beats für ausgelassene Stimmung.Das Equal eSports Festival auf einen Blick- Zeitraum: 20. bis 21.9.2023- Öffnungszeiten: 09:00 bis 22:00 Uhr- Ort: Rheinparkweg 1, 50679 Köln- Besuch: kostenlos, vorherige Registrierung empfehlenswert- Infos und Tickets: https://www.equal-esports.com/events/festival23- Zahlreiche Programmpunkte sind online verfügbar.