WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,76 Prozent auf 3124,52 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld lag ebenfalls einheitlich im roten Bereich und auch die Wall Street startete schwächer in die Sitzung.

Marktbeobachter sprachen aber von einem feiertagsbedingt eher ruhigen und umsatzschwachen Geschäft. Begründet wurden die Kursverluste am Markt vor allem von enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Allerdings reagierte die chinesische Notenbank und senkte die Zinsen überraschend.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August hingegen überraschenderweise aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Analysten hatten mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland verschlechterte sich hingegen stark.

Am Nachmittag rückten aktuelle US-Daten in den Fokus: Die Einfuhrpreise sind zurückgegangen und die Umsätze des Einzelhandels stärker als erwartet gestiegen. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im August jedoch weiter verschlechtert. Der Empire-State-Index sank von plus 1,1 Punkten im Vormonat auf minus 19,0 Zähler. Analysten hatten im Schnitt nur eine leichte Stimmungseintrübung und einen Indexwert von minus 1,0 Zähler erwartet.

Einheitlich schwächer tendierten in Wien die Ölwerte. So büßten OMV gut ein Prozent an Wert ein und Schoeller-Bleckmann rutschten um 1,8 Prozent ab. Die Rohölnotierungen haben am Dienstag angesichts der schwachen China-Daten nachgegeben.

Auch die im ATX schwer gewichteten Bankaktien zeigten sich einheitlich mit negativen Vorzeichen. Raiffeisen büßten 1,6 Prozent ein. Bawag fielen um gut ein Prozent und Erste Group gaben um 0,9 Prozent nach.

Wienerberger konnten sich um 0,5 Prozent auf 26,14 Euro verbessern. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro wurde unverändert beibehalten./ger/mik/APA/ngu

AT0000652011, AT0000743059, AT0000831706, AT0000999982, AT0000BAWAG2