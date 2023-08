Auch wenn die Zinsen steigen, ist die Inflation immer noch höher. Die damit einhergehenden Herausforderungen an den Märkten fallen in eine Zeit geopolitischer Unruhe mit Krieg in der Ukraine und Chinas Säbelrasseln gegenüber Taiwan.Potenzielle Investoren sind verunsichert, weil sie das in vielen Jahren mit niedrigen Zinsen und weitgehender politischer Stabilität vertraute Terrain verlassen müssen, um noch ausreichend Rendite zu erzielen. Das gilt für vermögende Private ebenso wie für Stiftungen und andere Institutionelle. Beim PLATOW EURO FINANCE Investorenforum am 26.9. in Frankfurt (Hilton City Centre) geben erfahrene Experten Rat und Orientierung. Rainer Matthes (Metzler) kleidet die für Investoren schwierige Lage in eine sicher spannende Keynote: "Poly-Krisen - Poly-Chancen" und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...