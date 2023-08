Konjunktur- und Zinssorgen haben am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt gedrückt. Der Dax sank um 0,9 Prozent auf 15.767 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen gerutscht war. Der Leitindex blieb aber in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab am Dienstag um 0,8 Prozent auf 27.786 Punkte nach. Aus China kamen erneut enttäuschende Konjunkturnachrichten. Um die schwächelnde ...

