US-Einzelhandelsumsatz im Juli höher als erwartet

Der US-Einzelhandelsumsatz ist dynamischer als erwartet ins dritte Quartal gestartet. Wie das Handelsministerium mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent, nachdem sie im Juni nach revidierten Angaben um 0,3 (vorläufig: 0,2) Prozent zugelegt hatten. Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 1,0 Prozent. Erwartet worden war ebenfalls ein Plus von 0,4 Prozent. Der für Juni gemeldete Umsatzanstieg von 0,2 Prozent wurde bestätigt.

New Yorker Konjunkturindex stürzt im August ab

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im August stark gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts sank auf minus 19,0 (Juli: plus 1,1) Punkte. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf minus 1,4 prognostiziert. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Die Indexkomponente für den Ordereingang ging auf minus 19,9 (plus 3,3) Punkte zurück und der Subindex für die Beschäftigung auf minus 1,4 (plus 4,7) Punkte. Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 12,6 (plus 3,9) gemeldet.

US-Importpreise steigen im Juli stärker als erwartet

Die Einfuhrpreise in den USA sind im Juli stärker als erwartet gestiegen. Laut Mitteilung des Arbeitsministeriums erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 4,4 (Juni: 6,1) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Unter Herausrechnung von Öl stagnierten die Importpreise auf dem Niveau des Vormonats.

Weniger Hürden für Solaranlagen geplant

Die Bundesregierung will den Ausbau von Solaranlagen auf Dächern und Gebäuden beschleunigen und dabei bürokratische Hürden deutlich abbauen. Insbesondere die Installation sogenannter Balkonkraftwerke dadurch erleichtert werden: Dazu soll das Kabinett am Mittwoch das sogenannte Solarpaket I beschließen, wie am Dienstag aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums verlautete. Auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen könnten mit den neuen Regeln mehr Anlagen entstehen.

Russland und Nordkorea wollen Zusammenarbeit ausbauen

Russland und Nordkorea wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen und unter anderem im Verteidigungsbereich enger kooperieren. "Ich bin sicher, dass wir die bilaterale Zusammenarbeit in allen Bereichen zum Wohl unserer Völker weiter ausbauen werden, im Interesse der Stärkung der Stabilität und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten nordostasiatischen Region", erklärte der russische Präsident Wladimir Putin

KANADA

