Quartalsumsatz von 19,1 Millionen Dollar, davon 4,2 Millionen Dollar aus dem Geschäftsbereich High Performance Computing9.136 selbst geschürfte Bitcoins, die am 30. Juni in Verwahrung oder als Sicherheit verpfändet warenHut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, auf Innovation ausgerichteten Pioniere für Digital Asset Mining in Nordamerika und Anbieter von Infrastrukturen im Bereich High Performance Computing, gab seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Quartal ("Q2 2023") bekannt. Alle Dollarangaben sind in kanadischen Dollar ("CAD"), sofern nicht anders angegeben."Wir haben weiter auf den Abschluss unserer Transaktion mit USBTC hingearbeitet, indem wir die behördlichen Genehmigungen erhalten haben und unsere voraussichtliche eigenständige Mining-Kapazität nach dem Zusammenschluss auf 7,5 EH/s erhöht haben", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Dennoch sind wir nicht hier, um einfach nur dem Exahash hinterherzujagen: Wir sind einzigartig in unserem Ansatz, unser Geschäft in erster Linie durch anorganische Mittel zu vergrößern, und haben dies mit einer Denkweise getan, bei der die Infrastruktur im Vordergrund steht. Wir sind davon überzeugt, dass sich auch jenseits des proprietären Mining ein Wert erzielen lässt, weshalb wir den Geschäftsbereich HPC zugekauft haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Fusion uns auf einem positiven Wachstumspfad positioniert, indem wir in stabilere Energiemärkte expandieren und unsere Exposition gegenüber Capex-leichten, skalierbaren, Fiat-basierten Einnahmequellen wie Hosting und verwaltetem Infrastrukturbetrieb, zu dem auch eine speziell entwickelte Standortverwaltungssoftware gehört, erhöhen, während wir gleichzeitig unsere Fähigkeiten zum selbständigen Mining verbessern.""Während wir im zweiten Quartal in Drumheller weiterhin mit Herausforderungen beim Mining konfrontiert waren, die sich in geringeren Umsätzen und weniger geschürften Bitcoins widerspiegeln, waren wir erfolgreich beim strategischen Management unserer Kosten", sagte Shenif Visram, CFO von Hut 8. "In unserem Geschäftsbereich High Performance Computing haben wir im Berichtszeitraum einen bedeutenden Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen und werden im Laufe des Jahres beginnen, diesen Umsatz zu realisieren. In der Zwischenzeit verfügen wir über mehr als 1 MW an Rechenzentrumskapazität und bestehender Infrastruktur, um die Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf KI und High Performance Computing zu erfüllen."Q2 2023 HÖHEPUNKTE- Der Umsatz sank in dem am 30. Juni 2023 beendeten Quartal um 24,6 Millionen Dollar auf 19,2 Millionen Dollar, verglichen mit 43,8 Millionen Dollar in dem am 30. Juni 2022 beendeten Quartal ("Q2 2022").- Das Unternehmen schürfte in dem am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Quartal 399 Bitcoins, was einem Rückgang von etwa 58% im Vergleich zu dem am 30. Juni 2022 zu Ende gegangenen Quartal entspricht, was in erster Linie auf einen Anstieg der durchschnittlichen Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit zurückzuführen ist, die zu einem Rückgang der geschürften Bitcoin führte, sowie auf die Auswirkungen der Betriebsunterbrechung in der North Bay-Anlage des Unternehmens und auf anhaltende Probleme mit der Stromversorgung in der Unternehmensanlage in Drumheller.- Der Geschäftsbereich High Performance Computing ("HPC") des Unternehmens erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 hauptsächlich monatlich wiederkehrende Umsätze in Höhe von 4,2 Millionen Dollar im Vergleich zu 4,7 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2022, was auf die Einstellung bestimmter margenschwacher Produkte und Serviceangebote sowie die Abwanderung von Kunden zurückzuführen ist, die teilweise durch neue Verkäufe ausgeglichen wurden. Die neuen Umsätze spiegeln nicht den neu abgeschlossenen Fünf-Jahres-Vertrag mit Interior Health wider, da die Umsätze aus diesem Vertrag erst später im Jahr 2023 erzielt werden.- Wie bereits berichtet, ist das Unternehmen am Standort Drumheller auf Probleme gestoßen, die in erster Linie auf den hohen Energieeinsatz zurückzuführen sind, der zum Ausfall von Minern geführt hat. Dies hat zu einer erheblichen Einschränkung des Betriebs geführt, der derzeit bei etwa 20% unserer installierten Hashrate am Standort liegt. Das Team hat für alle Miner-Modelle eine neue individuelle Firmware implementiert, um die maximale Ausgangsspannung des Netzteils zu senken, und sichergestellt, dass unsere Geräte innerhalb sicherer Grenzen arbeiten. Es wurde auch das Reparaturpersonal aufgestockt, eine zusätzliche Schicht im Reparaturzentrum eingerichtet und neue Hardware beschafft, um Reparaturen zu beschleunigen und die Miner schneller wieder in Betrieb zu nehmen. Die Probleme mit der Stromversorgung am Standort Drumheller wurden durch hohe Energiepreise verschärft, die die Einschränkungen am Standort noch verstärkten.- Die installierte Hashrate des Unternehmens lag zum 30. Juni 2023 bei 2,6 EH/s (ohne die Unternehmensanlage in North Bay), verglichen mit 2,6 EH/s zum 31. März 2023.BITCOIN-BESTAND UND -WERTZum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über einen Gesamtbestand an selbst geschürften Bitcoin, die verwahrt oder als Sicherheiten verpfändet wurden, in Höhe von 9.136 mit einem Marktwert von 368,7 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal 2023 wurden 399 Bitcoins geschürft und 396 Bitcoins verkauft, wofür das Unternehmen einen Erlös von 14,7 Millionen Dollar erhielt.BETRIEBS- UND FINANZÜBERSICHTFür die Für die 3 Monate Für die 6 MonateZeiträume bis bis zum bis zumzum 30. Juni(in Tausend CAD, 2023 2022 2023 2022mit Ausnahme derBeträge jeAktie)BetriebsergebnisseGeschürfte 399 946 874 1.888Digital AssetsFinanzergebnisseGesamtumsatz $ 19.183 $ 43.845 $ 38.204 $ 97.178(16.713) (88.067) 91.790 (32.359)Netto(verlust)ertragMining Profit 3.200 14.906 5.790 47.813(i)Bereinigtes (2.690) (98.136) 133.340 (71.027)EBITDA (i)Pro AktieNettogewinn - $ (0,08) $ (0,49) $ 0,42 $ (0,19)unverwässertNettogewinn - $ (0,08) $ (0,49) $ 0,40 $ (0,19)verwässert(i) Non-IFRS-Kennzahl - siehe Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" unten. BestimmteVergleichszahlen wurden, soweit erforderlich, an die Darstellung des aktuellenZeitraums angepasst.Zum Stand(in Tausend CAD) 30. Juni 2023 31. Dezember 2022FinanzlageBargeld $ 26.687 $ 30.515Gesamtsumme digitaler 368.942 203.627VermögenswerteGesamtvermögen 557.549 412.93786.383 61.547GesamtverbindlichkeitenGesamtes Eigenkapital 471.166 351.390der Aktionärinnen undAktionäreBetriebskapital (ii) 345.314 215.490(ii) Berechnet als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.- Der Umsatz sank in dem am 30. Juni 2023 beendeten Quartal um 24,6 Millionen Dollar auf 19,2 Millionen Dollar, verglichen mit 43,8 Millionen Dollar in dem am 30. Juni 2022 beendeten Quartal ("Q2 2022"). Das Unternehmen schürfte in dem am 30. Juni 2023 beendeten Quartal 399 Bitcoins, was einem Rückgang von etwa 58% im Vergleich zu dem am 30. Juni 2022 beendeten Quartal entspricht, der in erster Linie auf einen Anstieg der durchschnittlichen Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit zurückzuführen ist, was zu einem Rückgang der geschürften Bitcoins führte, einer Unterbrechung der GPU-Mining-Aktivitäten des Unternehmens aufgrund der Änderung des Konsensmechanismus des Ethereum-Netzwerks von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake im dritten Quartal 2022, die Auswirkungen der Aussetzung des Betriebs in der North Bay-Anlage des Unternehmens und anhaltende elektrische Probleme in der Drumheller-Anlage des Unternehmens, die im vierten Quartal 2022 fortgesetzt wurden. Die Einnahmen aus dem Digital Asset Mining gingen ebenfalls zurück, da die Einnahmen aus dem Digital Asset Mining pro geschürftem Bitcoin(i) aufgrund des Rückgangs des durchschnittlichen Tagesschlusskurses von Bitcoin im aktuellen Quartal gegenüber dem Vergleichsquartal geringer ausfielen. Der Geschäftsbereich High Performance Computing des Unternehmens erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 hauptsächlich monatlich wiederkehrende Umsätze in Höhe von 4,2 Millionen Dollar im Vergleich zu 4,7 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2022, was auf die Einstellung bestimmter margenschwacher Produkte und Serviceangebote sowie die Abwanderung von Kunden zurückzuführen ist, die teilweise durch neue Verkäufe ausgeglichen wurden. Die neuen Umsätze spiegeln nicht den neu abgeschlossenen Fünf-Jahres-Vertrag mit Interior Health wider, da die Umsätze aus diesem Vertrag erst später im Jahr 2023 erzielt werden.- Die Umsatzkosten setzen sich aus den Betriebskosten des Standorts und den Abschreibungen zusammen. Die Umsatzkosten setzen sich aus den Betriebskosten des Standorts und den Abschreibungen zusammen und betrugen im zweiten Quartal 2023 23,8 Millionen Dollar gegenüber 47,7 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 2022. Die Betriebskosten für die Standorte setzen sich in erster Linie aus Stromkosten sowie Kosten für Personal, Netzwerküberwachung und die Reparatur und Wartung von Geräten in den Bereichen Digital Asset Mining und High Performance Computing zusammen. Die Betriebskosten für das am 30. Juni 2023 beendete Quartal beliefen sich auf 14,3 Millionen Dollar, wovon 11,8 Millionen Dollar auf unseren Mining-Betrieb und 2,5 Millionen Dollar auf unseren High Performance Computing-Betrieb entfielen. Die Betriebskosten für das am 30. Juni 2022 beendete Quartal beliefen sich auf 26,8 Millionen Dollar, wovon 24,5 Millionen Dollar auf unseren Mining-Betrieb und 2,3 Millionen Dollar auf unseren High Performance Computing-Betrieb entfielen. Die Mining-Kosten pro Bitcoin(i) betrugen im zweiten Quartal 2023 29.551 Dollar pro Bitcoin, verglichen mit 25.611 Dollar pro Bitcoin im Vorjahr für das gleiche Quartal. Der Anstieg ist auf einen höheren Stromverbrauch pro geschürftem Bitcoin und auf anhaltende Probleme mit der Stromversorgung in der Anlage in Drumheller zurückzuführen, die jedoch teilweise durch die Entscheidung des Unternehmens, die Produktion zu drosseln, niedrigere durchschnittliche Energiepreise und eine höhere Effizienz der eingesetzten Miner im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres ausgeglichen wurden. Der Anstieg der Standortbetriebskosten im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich High Performance Computing ist in erster Linie auf verstärkte Reparatur- und Wartungsarbeiten zur Verbesserung der Anlagen des Unternehmens zurückzuführen. Der Abschreibungsaufwand sank im zweiten Quartal 2023 auf 9,5 Millionen Dollar im Vergleich zu 20,9 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2022, was in erster Linie auf den niedrigeren Nettobuchwert der Mining-Anlagen für Digital Assets zurückzuführen ist, nachdem im vierten Quartal 2022 im Rahmen der jährlichen Wertminderungsprüfung eine nicht zahlungswirksame Wertminderung verbucht wurde.- Der Nettoverlust betrug 16,7 Millionen Dollar und der Nettoverlust pro Aktie 0,08 Dollar für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, verglichen mit einem Nettoverlust von 88,1 Millionen Dollar und einem Nettoverlust pro Aktie von 0,49 Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Die Veränderung ist in erster Linie auf den geringeren, nicht zahlungswirksamen Neubewertungsverlust aus Digital Assets zurückzuführen, der teilweise durch den geringeren, nicht zahlungswirksamen Gewinn aus der Neubewertung der Optionsscheinverbindlichkeit ausgeglichen wurde, was zu einem geringeren Nettoverlust führte. Darüber hinaus war der Nettoverlust je Aktie geringer, da die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien für die Berechnung des Gewinns je Aktie gemäß International Accounting Standards 33 höher war.- Der Mining-Gewinn(i) belief sich in dem am 30. Juni 2023 beendeten Quartal auf 3,2 Millionen Dollar, verglichen mit 14,9 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Rückgang des Mining-Gewinns(i) im Vergleich zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf den Rückgang des Bitcoin-Preises, die geringere Menge an geschürften Bitcoins aufgrund der erhöhten Schwierigkeiten im Bitcoin-Netzwerk, die Einstellung der GPU-Mining-Aktivitäten des Unternehmens aufgrund der Umstellung des Konsensmechanismus des Ethereum-Netzwerks von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake im dritten Quartal 2022, die Auswirkungen der Aussetzung des Betriebs in der Anlage des Unternehmens in North Bay und die oben erwähnten anhaltenden elektrischen Probleme in der Anlage des Unternehmens in Drumheller zurückzuführen und wurde teilweise durch niedrigere durchschnittliche Strompreise ausgeglichen.- Das bereinigte EBITDA(i) lag in dem am 30. Juni 2023 beendeten Quartal bei minus 2,7 Millionen Dollar, verglichen mit einem negativen bereinigten EBITDA(i) von 98,1 Millionen Dollar im Vorjahresquartal, was in erster Linie auf einen geringeren Verlust aus der Neubewertung von Digital Assets zurückzuführen ist, der teilweise durch einen geringeren Gewinn aus dem Digital Asset Mining (i) und die bereits erwähnten Probleme mit der Stromversorgung in der Unternehmensanlage in Drumheller ausgeglichen wurde. Die Beiträge aus dem HPC-Geschäft wurden durch geringere Margen im Bereich Digital Asset Mining ausgeglichen.Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen und Analysen des Unternehmens (die "MD&A") und in den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 und 2022. Diese Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter hut8.io, auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar.______________________________(i) Non-IFRS-Kennzahlen - siehe Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" unten. BestimmteVergleichszahlen wurden, soweit erforderlich, an die Darstellung des aktuellenZeitraums angepasst.NON-IFRS-KENNZAHLENIn dieser Pressemitteilung wird auf bestimmte Kennzahlen Bezug genommen, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Sie sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen Maßnahmen oder Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Unternehmen verwendet Non-IFRS-Kennzahlen wie "Mining Profit", "Adjusted EBITDA", "Digital Asset Revenue per Bitcoin Mined" und "Mining Cost per Bitcoin" als zusätzliche Informationen, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen, indem sie ein besseres Verständnis der Betriebsergebnisse des Unternehmens aus der Sicht der Geschäftsleitung ermöglichen, und sollten nicht als Alternativen oder Ersatz für die nach IFRS dargestellten Kennzahlen für Betriebsergebnisse und Liquidität angesehen werden.Die folgenden Tabellen und Definitionen leiten Non-IFRS-Kennzahlen und Kennzahlen, die das Unternehmen zur Analyse der operativen Leistung von Hut 8 verwendet, auf die nächstgelegene IFRS-Kennzahl über und sollten in Verbindung mit den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 und 2022 gelesen werden.Mining Profit"Mining Profit" steht für den Bruttogewinn (Umsatzerlöse abzüglich der Umsatzkosten), ohne Abschreibungen und Umsatz- und Standortbetriebskosten, die direkt den Hosting-Diensten und dem High Performance Computing-Betrieb zuzuordnen sind. Der Mining Profit zeigt die Rentabilität des Kerngeschäfts des Unternehmens, dem Mining von Digital Assets, ohne die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Abschreibungskosten. Die Kennzahl für den Mining Profit bietet Anlegern die Möglichkeit, die Rentabilität des Mining-Betriebs ohne Berücksichtigung der allgemeinen und administrativen Kosten zu beurteilen.Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Bruttogewinns (-verlusts) zu unserer Non-IFRS-Kennzahl Mining Profit:Für die Für die 3 Für die 6Zeiträume bis Monate bis zum Monate bis zumzum 30. Juni(in Tausend 2023 2022 2023 2022CAD)Bruttogewinn $ (4.651) $ (3.841) $ (10.858) $ 12.614(-verlust)Hinzufügen(abziehen):Umsätze durch - - - (751)HostingUmsätze durch (4.192) (4.711) (8.687) (8.001)HighPerformanceComputingBetriebskosten, 2.551 2.554 4.984 4.682die dem Hostingund HighPerformanceComputingzuzurechnensindAbschreibung 9.492 20.904 20.351 39.269Mining-Profit $ 3.200 $ 14.906 $ 5.790 $ 47.813Bereinigtes EBITDADas "bereinigte EBITDA" steht für das EBITDA (Nettogewinn oder -verlust ohne Nettofinanzerträge oder -aufwendungen, Ertragssteuern oder -rückerstattungen, Abschreibungen und Amortisationen), bereinigt um nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, Zeitwertgewinne oder -verluste aus der Neubewertung von Optionsscheinen, einmalige Wertminderungsaufwendungen oder Rückbuchungen von Wertminderungen und Kosten im Zusammenhang mit einmaligen oder nicht wiederkehrenden Transaktionen. Das bereinigte EBITDA wird verwendet, um die Rentabilität ohne die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen Rechnungslegungsgrundsätzen, der Kapitalstruktur, der Besteuerung und von einmaligen oder nicht wiederkehrenden Transaktionen zu bewerten. Diese Leistungskennzahl bietet eine konsistente vergleichbare Messgröße für die Rentabilität des Unternehmens über verschiedene Zeiträume hinweg.Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, dem bereinigten EBITDA:Für die Für die 3 Für die 6Zeiträume bis Monate bis zum Monate bis zumzum 30. Juni(in Tausend 2023 2022 2023 2022CAD)Nettogewinn $ (16.713) $ (88.067) $ 91.790 $ (32.359)(-verlust)Hinzufügen(abziehen):1.437 1.543 2.869 2.835Netto-FinanzaufwandAbschreibung 9.669 21.247 20.705 39.841undAmortisationAktienbasierte 2.477 1.977 5.512 3.276VergütungDevisenverlust (298) (27) (291) 684(-gewinn)Kosten für 2.887 - 15.175 1.611einmaligeTransaktionenKosten für die 245 - 919 -Stilllegung inNorth BayAufwand für (2.055) 8.472 (3.127) 9.593latente Steuern(Rückerstattung)- - - 913UmsatzsteueraufwandGewinn aus der (339) (43.281) (212) (97.421)NeubewertungvonOptionsscheinenBereinigtes $ (2.690) $ (98.136) $ 133.340 $ (71.027)EBITDADigital Asset Revenue per Bitcoin MinedDer "Umsatz durch Digital Assets pro geschürftem Bitcoin" stellt den Umsatz ohne den Ertrag aus Hosting-Diensten und dem High Performance Computing-Betrieb dar, der pro geschürften Bitcoin in einem bestimmten Zeitraum gemessen wird. Der Umsatz durch Digital Assets pro geschürftem Bitcoin wird verwendet und bietet Anlegern die Möglichkeit, den durchschnittlichen Umsatz pro geschürftem Bitcoin während eines Zeitraums durch das Digital Asset Mining des Unternehmens zu bewerten.Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Umsatzerlöse zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, dem Umsatz aus Digital Assets pro geschürftem Bitcoin:Für die 3 Monate bis zum (in Tausend CAD, 30. Juni 2023 Q2 30. Juni 2022 Q2außer bei Bitcoin-Beträgen)Umsatz $ 19.183 $ 43.845Abzug:Umsatz durch High Performance Computing (4.192) (4.711)Umsatz durch Digital Assets 14.991 39.134Geteilt durch:Anzahl der geschürften Bitcoin 399 946Umsatz durch Digital Assets pro geschürftem $ 37.571 $ 41.368BitcoinMining Cost per BitcoinDie "Mining-Kosten pro Bitcoin" sind die Kosten der Einnahmen ohne die Betriebskosten der Website, die den Hosting-Diensten und High Performance Computing-Betrieb zuzuordnen sind, und ohne die Abschreibungen, gemessen auf der Basis der pro Bitcoin geschürften Bitcoins in einem Zeitraum. Die Mining-Kosten pro Bitcoin werden verwendet und geben den Anlagern die Möglichkeit, die Effizienz der Mining-Aktivitäten des Unternehmens für Digital Assets ohne Berücksichtigung der allgemeinen und administrativen Kosten zu bewerten.Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der Umsatzkosten zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, den Mining-Kosten pro Bitcoin:Für die Für die 3 Für die 6Zeiträume bis Monate bis zum Monate bis zumzum 30. Juni(in Tausend 2023 2022 2023 2022CAD, außer beiBitcoin-Beträgen)Umsatzkosten $ (23.834) $ (47.686) $ (49.062) $ (84.564)Hinzufügen(abziehen):2.551 2.554 4.984 4.682Standortbetriebskosten,die auf HighPerformanceComputing undHostingzurückzuführensindAbschreibung 9.492 20.904 20.351 39.269Mining Cost (11.791) (24.228) (23.727) (40.613)Geteilt durch:Anzahl der 399 946 874 1.888geschürftenBitcoinMining Cost $ (29.551) $ (25.611) $ (27.148) $ (21.511)per BitcoinUNTERNEHMENS-UPDATESHut 8 und die U.S. Data Mining Group, Inc., die als US Bitcoin Corp ("USBTC") firmiert, machen weiterhin Fortschritte bei dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, bei dem sich die beiden Unternehmen in einer Fusion auf Aktienbasis zusammenschließen werden (die "Transaktion"). Das fusionierte Unternehmen wird den Namen "Hut 8 Corp." ("New Hut") tragen und wird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.Am 15. Juni 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eine weitere Änderung seines Registrierungsformulars S-4 (das "geänderte Registrierungsformular") eingereicht hat.Wie in der geänderten Registrierungserklärung angegeben:- Die voraussichtliche installierte eigenständige Mining-Kapazität von New Hut hat sich von den zuvor bekannt gegebenen 7,02 EH/s auf 7,5 EH/s in den Mining-Betrieben in Medicine Hat und Drumheller in Alberta, Niagara Falls in New York, Kearney in Nebraska, sowie Granbury und King Mountain in Texas, nach Abschluss der Transaktion erhöht. Die Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass an den Standorten von USBTC zusätzliche Miner eingesetzt werden.- Die am Standort King Mountain, Texas, installierte eigenständige Mining-Kapazität von 1,7 EH/s gehört dem King Mountain Joint Venture, an dem USBTC neben einem führenden Energiepartner zu 50% beteiligt ist.Am 17. Juli 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eine weitere Änderung seiner Registrierungserklärung auf Formular S-4 eingereicht hat.Die Transaktion ist von besonderer strategischer Bedeutung, da sie New Hut eine geografische Vielfalt in ihrem eigenen Mining-Geschäft verschafft, die differenzierte Energiequellen in einer Vielzahl von Märkten einschließt und die Effizienz auf der Ebene der Miner durch den Einsatz einer firmeneigenen, speziell entwickelten Software verbessert, die Maschinen- und Energiepreisprobleme in Echtzeit erkennen und entschärfen kann. Insbesondere wird das Unternehmen die Geschäftsbereiche mit geringem Investitionsaufwand weiter diversifizieren, indem es das 220-MW-Hosting- und das 680-MW-Managed-Infrastructure-Geschäft von USBTC zu den bestehenden HPC- und Reparaturzentren von Hut 8 hinzufügt. Der Abschluss der Transaktion hängt von der Erteilung der verbleibenden behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigung und anderen üblichen Abschlussbedingungen ab. Hut 8 erwartet, dass die Transaktion bis zum 30. September 2023 abgeschlossen wird.Am 11. August 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Unterstützung der Transaktion (die "Unterstützungsvereinbarung") mit Macquarie Equipment Finance Ltd. ("Macquarie"), einer Tochtergesellschaft der Macquarie Group Limited, einer weltweit tätigen Finanzdienstleistungsgruppe, eine Vereinbarung zur Unterstützung einer möglichen Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Validus Power Corp. ("Validus") und den Tochtergesellschaften von Validus (zusammen die "Validus-Gesellschaften") geschlossen hat. Validus war zuvor ein Energielieferant für die Mining-Anlage des Unternehmens in North Bay, Ontario. Macquarie ist ein gesicherter Gläubiger der Validus-Gesellschaften im Rahmen einer bestehenden gesicherten Miet- und Beteiligungsvereinbarung.Gemäß einer Verfügung des Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) (das "Gericht") vom 10. August 2023 wurde auf Antrag von Macquarie die KSV Restructuring Inc. ("KSV"), ein zugelassener Insolvenzverwalter mit umfangreicher Erfahrung in Zwangsverwaltungsmandaten, zum Verwalter des Eigentums, der Vermögenswerte und der Verpflichtungen der Validus-Gesellschaften (KSV in dieser Eigenschaft der "Verwalter") bestellt.Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen wird dem Insolvenzverwalter gemäß der Unterstützungsvereinbarung ein Stalking-Horse-Gebot (das "Stalking-Horse-Gebot") zur Unterstützung eines vorgeschlagenen Verkaufs- und Investitionsverfahrens für die Validus-Gesellschaften unterbreitet.Es wird erwartet, dass ein Stalking-Horse-Angebot, falls es letztendlich erfolgreich ist, zur vollständigen und endgültigen Beilegung aller derzeit anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Gegenklagen zwischen Hut 8 und bestimmten Validus-Gesellschaften führen wird. Weitere Einzelheiten zu einem etwaigen Stalking-Horse-Angebot werden bekannt gegeben, wenn die Umstände dies rechtfertigen und unter anderem vorbehaltlich der Annahme eines Stalking-Horse-Angebots durch den Insolvenzverwalter und der Genehmigung des Gerichts.TELEFONKONFERENZDie Hut 8 Mining Q2 2023 Telefonkonferenz wird heute um 10 Uhr ET beginnen.Wenn Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, ohne von einer Telefonistin oder einem Telefonisten unterstützt zu werden, können Sie sich registrieren und Ihre Telefonnummer unter https://ow.ly/vmjc50PqkLA eingeben, um sofort einen automatischen Rückruf zu erhalten, der Sie in die Konferenz schaltet.Diejenigen, die sich per Telefon zuschalten, sollten sich 5-10 Minuten früher einwählen: 1-888-664-6392 (gebührenfrei, Nordamerika) und verwenden Sie den Zugangscode: 388162 #Analysten-Berichterstattung über Hut 8 Mining:Eine vollständige Liste der Analysten, die Hut 8 bewerten, finden Sie hier: https://hut8.io/investors/Informationen zu Hut 8Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft ist das erfahrene Führungsteam von Hut 8 bestrebt, eine Computerinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben, die Bitcoin-Mining, traditionelle Rechenzentren und neue Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastrukturportfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: fünf Hochleistungsrechenzentren in British Columbia und Ontario, die Cloud-, Co-Location-, Managed-Services-, A.I.-, Machine-Learning- und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte in Süd-Alberta. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie bekannt und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin von allen börsennotierten Unternehmen weltweit. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter @Hut8Mining.ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONENDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beziehungsweise der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch die Worte "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsorientierte Informationen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf Folgendes: die Position des Unternehmens und seine Fähigkeit, Chancen in der Branche für Digital Assets zu ergreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, die HODL-Strategie langfristig voranzutreiben; die Wachstumsstrategie des Unternehmens; die Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher, aufsichtsrechtlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren im Zusammenhang mit dem Unternehmen oder der Bitcoin-Branche im Allgemeinen; die prognostizierte Hashrate, die Ausgaben und die Rentabilität; die Fähigkeit des Unternehmens, auf die Volatilität der Preise von Digital Assets zu reagieren; die schwankenden Strom- und Energiekosten; die Fähigkeit des Unternehmens, erhöhte Netzwerkschwierigkeiten zu bewältigen; die Behebung der Betriebsprobleme in der Unternehmensanlagen in Drumheller und deren Zeitplan; die erwarteten Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögenswerte und der Finanzlage von New Hut; die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigungen durch die Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen; den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die erwarteten Synergien im Zusammenhang mit der Transaktion in Hinblick auf Strategie, Betrieb und andere Angelegenheiten; die Prognosen in Hinblick auf die Expansion; die Erwartungen hinsichtlich der Hashrate und der eigenständigen Mining-Kapazität von New Hut; die erwarteten ESG-Bemühungen und -Verpflichtungen; die Fähigkeit von New Hut, zukünftige Gelegenheiten wahrzunehmen; den Zeitplan und den Abschluss (falls überhaupt) eines Stalking-Horse-Angebots; den Zeitplan und den Abschluss (falls überhaupt) eines vorgeschlagenen Verkaufs- und Investitionsprozesses; den Zeitplan des Verfahrens in Bezug auf den Verwalter; und die erwartete Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Hut 8 und bestimmten Validus-Gesellschaften.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage beruhen. Zu den wesentlichen Annahmen gehören: Annahmen über die Höhe der Nachfrage und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Branche für Digital Assets; effektive Steuersätze; der Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar; Inflation; Zugang zu Kapital; Zeitpunkt und Erhalt von behördlichen Genehmigungen; Akquisitions- und Veräußerungsaktivitäten, Betriebskosten, Renditen von Investitionen, Transaktionskosten, Schwankungen der Energiepreise und der /Kanadischen Dollar; Inflation; Zugang zu Kapital; Zeitpunkt und Erhalt von behördlichen Genehmigungen; Akquisitions- und Veräußerungsaktivitäten, Betriebskosten, Investitionsrenditen, Transaktionskosten, Schwankungen der Energiepreise und des Energiebedarfs der Gesellschaft, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigungen durch Aktionäre, Börsen, Behörden und Gerichte) zu erhalten und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion und des Stalking Horse-Angebots zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt; der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion und des Stalking Horse-Angebots; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion und des Stalking Horse-Angebots zu realisieren; die Fähigkeit, den Geschäftsplan für New Hut umzusetzen, auch infolge einer Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder von Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Weiterbeschäftigung wichtiger Mitarbeiter); die möglichen Auswirkungen des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Interessengruppen; und der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Rechtsstreit des Unternehmens mit Validus Power Corp.Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks; böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen; Weiterentwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks; Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit; Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel; Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain; fehlerhafte Transaktionen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmitarbeitern; Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools; regulatorische Änderungen; Klassifizierungs- und Steueränderungen; Momentum-Pricing-Risiko; Betrug und Versagen im Zusammenhang mit Börsen für digitale Vermögenswerte; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen; Internet- und Stromunterbrechungen; geopolitische Ereignisse; Unsicherheit bei der Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen; Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz digitaler Vermögenswerte; Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren; Klimawandel; Währungsrisiko, Kreditrisiko und Wiedererlangung potenzieller Verluste; Prozessrisiko; Risiko der Unternehmensintegration; Änderungen der Marktnachfrage; Inflationsdruck und steigende Kapitalkosten; Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur; Systemunterbrechungen; Änderungen der Leasingvereinbarungen; Gegenparteirisiko; Nichterreichen des beabsichtigten Nutzens von Strombezugsverträgen; mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Bergbaustandorte des Unternehmens; die Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen umzusetzen; die Fähigkeit, zusätzliche Chancen zu identifizieren und zu verwirklichen, sowie andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit Digital Assets und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 9. März 2023 sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die auf der Website des Unternehmens unter hut8.io, im SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und im EDGAR-Profil unter www.sec.gov verfügbar sind.Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8, USBTC oder New Hut auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden, und auf solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die hierin enthaltenen Informationen auf den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und nicht auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Sie werden nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um Informationen, die später verfügbar werden, oder Umstände oder Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eintreten, zu berücksichtigen.ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER DIE TRANSAKTION UND WO SIE ZU FINDEN SINDIm Zusammenhang mit der Transaktion, die im Falle ihres Abschlusses dazu führen würde, dass New Hut eine neue Aktiengesellschaft wird, hat New Hut eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das "Formular S-4") bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht. USBTC und Hut 8 bitten Investoren, Aktionäre sowie andere interessierte Personen dringend, das Formular S-4, einschließlich aller Änderungen, das Rundschreiben zur Hut 8-Versammlung sowie andere bei der SEC eingereichte oder einzureichende Dokumente und Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion einzureichen sind, zu lesen, da diese Materialien wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, New Hut und die Transaktion enthalten und auch künftig enthalten werden. New Hut hat und wird auch andere Dokumente bezüglich der Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für das Formular S-4 oder andere Dokumente, die den Aktionären von Hut 8 oder USBTC im Zusammenhang mit der Transaktion zugesandt werden können. Investoren sowie Inhaber von Wertpapieren können kostenlose Kopien des Formulars S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die von New Hut bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, über die von der SEC betriebene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor Relations-Abteilung von Hut 8 unter info@hut8.io und von USBTC unter info@usbitcoin.com erhalten.KEIN ANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNGDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. KEIN ANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNGDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") entspricht, oder im Rahmen einer Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.