ProAmpac, ein führendes Unternehmen in den Bereichen flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, hat mit der Abteilung für Verpackungstechnik der Hochschule der Medien Stuttgart eine Partnerschaft geschlossen, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von Technologien für Papier mit High-Performance-Beschichtung liegt, das per Müllabfuhr recycelt werden kann.

Die Expertise der Hochschule der Medien Stuttgart in den Bereichen Papier- und Beschichtungstechnologie sowie ihre Druck- und Beschichtungsanlagen ergänzen die materialwissenschaftliche Expertise und das breite Leistungsspektrum von ProAmpac im Bereich nachhaltiger faserbasierter Verpackungen.

Laut Hesam Tabatabaei, Senior Vice President für globale Produktentwicklung und Innovation bei ProAmpac, "wird diese Partnerschaft in Kombination mit unseren anderen globalen Universitätspartnerschaften im Bereich Material- und Lebensmittelwissenschaften die Anwendungsmöglichkeiten unseres nachhaltigen faserbasierten Produktportfolios erweitern, indem wir unseren Kunden leistungsstarke Technologien für wiederverwertbares High-Performance Papier anbieten."

Prof. Michael Herrenbauer, Fachbereich Verpackungstechnik der Hochschule der Medien Stuttgart, erklärt: "Wir freuen uns, mit ProAmpac zusammenzuarbeiten, um neuartige nachhaltige Verpackungen auf Papierbasis voranzutreiben. Die Entwicklung nachhaltiger Materialien und Beschichtungen für Verpackungen ist unser Forschungsschwerpunkt. Es ist uns eine große Ehre, mit ProAmpac in diesem sehr wichtigen Bereich zusammenzuarbeiten."

ProAmpac freut sich, die Partnerschaft mit der Hochschule der Medien Stuttgart zu seinen bestehenden globalen Allianzen mit Universitäten im Bereich Materialwissenschaften und -technologie hinzuzufügen, zu denen Polytechnique Montréal, Clemson University, Rutgers University/Dr. Kit Yam, University of Manchester und das Rochester Institute of Technology gehören.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability bietet innovative nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, um unsere Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf zentralen Werten leiten, die die Grundlage für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati ist im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die eine führende Position im Bereich der hergestellten Produkte und Dienstleistungen einnehmen. Das Unternehmen verfügt über eine differenzierte Kapitalbasis mit langer Laufzeit, die eine effiziente Entscheidungsfindung und hohe Flexibilität bezüglich der Transaktionsstruktur und des Anlagehorizonts bietet und die Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten ermöglicht. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen in persönlichem oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Über Hochschule der Medien Stuttgart

Die Hochschule der Medien (HdM) Stuttgart ist eine staatliche Fachhochschule. Sie bereitet Spezialisten und Generalisten auf die Arbeit in der heutigen Medienwelt vor. Derzeit sind mehr als 5500 Studierende eingeschrieben. Das Spektrum der professionellen Medienausbildung an der HdM ist europaweit einzigartig. Es stehen über 30 akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge zur Verfügung, darunter Druck, audiovisuelle Medien, Informationssysteme, Informatik, Werbung, Medienmanagement, Medienverlag und Verpackungstechnik. Die Kombination aus fundiertem theoretischem Hintergrund und praktischer Erfahrung schafft ein Programm für aktives Lernen. Das Institut für Angewandte Forschung koordiniert Forschungsaktivitäten zu innovativen Themen in verschiedenen Medienbereichen (http://www.hdm-stuttgart.de/ oder https://www.hdm-stuttgart.de/en).

