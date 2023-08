The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2023

.

ISIN Name

IE00BJK9H860 JPM-BB US EQ D

JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC

CA79586X1033 SAMA RES INC/RESS.SAM.INC

CA91380M1005 UNIVERSAL PROPTECH INC.

SE0013235553 SOCIALLITE US AB AK

SE0013774668 EPTI AB AK

