Forescout, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass David Creed zum Vice President of Worldwide Channel Sales des Unternehmens ernannt wurde. Creed ist für die Verwirklichung der nächsten Wachstumsphase des Vertriebskanal-Ökosystems des Unternehmens und die Schaffung neuer Allianzen verantwortlich, die weitere Umsatzmöglichkeiten für die Partner und Dienstleister rund um den Globus erschließen werden.

Creed ist ein Vertriebskanal-Veteran mit einer belegten Erfolgsgeschichte der Bereitstellung wirksamer Markteinführungsstrategien und -programme, die umfangreiche Ressourcen und Tools bereitstellen, um Partner und Dienstleister bei der Optimierung ihres Gewinnpotenzials zu unterstützen und deren Sicherheitsbedürfnisse wirkungsvoll zu befriedigen. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen Forescout war Creed in den letzten beiden Jahrzehnten im Rahmen unterschiedlicher Vertriebskanal-Führungspositonen bei McAfee, Carbon Black und in jüngster Vergangenheit bei Armis tätig.

"Die Leidenschaft von David für jeden Vertriebskanal, die Art und Weise, wie er sich Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Partnern annähert, sowie sein genaues Verständnis für die rasche Entwicklung von Veränderungen, die auf dem Markt für Cybersicherheit stattfinden, sind beispiellos", so Barry Mainz, CEO von Forescout. "Er ist die ideale Führungspersönlichkeit für unser Partnervertriebsgeschäft, das eine derart entscheidende Rolle für unser Unternehmen spielt."

Die Lösungen und Fähigkeiten von Forescout identifizieren und klassifizieren ständig jeden Cyber-Asset, der mit einer Organisation in Verbindung steht unabhängig vom Lieferanten, von der Anschlussart (IT, OT, IdD und IoMT) oder ob er verwaltet wird, unkontrolliert bleibt oder nicht vertreten wird und befähigen anschließend die Organisationen, automatisch geeignete Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken zu ergreifen. Darüber hinaus tragen seine Lösungen zur Entdeckung komplexer Bedrohungen bei, die ihre Sicherheitskontrollen umgehen könnten, und diese Lösungen versetzen Organisationen in die Lage, in Echtzeit mit einem umfassenden Antwortspektrum reagieren zu können.

"Forescout verfügt über einen äußerst großen und loyalen Kundenstamm und wird als wichtiger Sicherheitsfaktor und Partner einiger der weltweit fortschrittlichsten Organisationen angesehen", so Creed. "Mithilfe von Verbesserungen unserer Förderprogramme, welche die Profitabilität für die Partner steigern, sowie einer neuen Produktpipeline, die den Wert, den wir den Kunden zur Verfügung stellen können, weiter verbessert, während weitere Dienstleistungsmöglichkeiten geschaffen werden, wird deutlich, dass unserer globalen Partnergemeinschaft das Beste noch bevorsteht."

Weitere Informationen über das Channel Partner-Programm von Forescout finden Sie unter https://www.forescout.com/partners/

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, identifiziert und schützt kontinuierlich alle verwalteten und nicht verwalteten vernetzten Cyber-Assets IT, IoT, IoMT und OT und hilft dabei, die Compliance sicherzustellen. Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Fortune 100-Unternehmen und Regierungsbehörden auf Forescout, wenn es um herstellerunabhängige, automatisierte Cybersicherheit im großen Maßstab geht. Die Forescout® Plattform bietet umfassende Funktionen für Netzwerksicherheit, Risiko- und Gefährdungsmanagement sowie erweiterte Erkennung und Reaktion. Durch die nahtlose gemeinsame Nutzung von Kontexten und die Orchestrierung von Arbeitsabläufen über Ökosystempartner können Kunden Cyberrisiken effektiver verwalten und Bedrohungen abwehren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.forescout.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230815446919/de/

