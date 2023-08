WisdomTree bietet das dreifach gehebelte Engagement in die 40 größten französischen Aktien und in den europäischen Bankensektor.14. August 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Montag sind drei neue Exchange Traded Notes von WisdomTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Mit den beiden WisdomTree CAC 40 3x ETNs können Anleger*innen wahlweise an der dreifach gehebelten steigenden oder fallenden Kursentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung größten französischen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...