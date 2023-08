Der Goldpreis ist weiter auf Talfahrt. Mittlerweile scheint sich am Markt verstärkt die Meinung zu verstetigen, das die Zinsen immer noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben. Diese Meinung spiegelt sich auch in steigenden Renditen der US-Staatsanleihen wider. Die Zehnjährigen notieren mittlerweile bei 4,22 Prozent. Am Dienstag erstmals seit Ende Juni , temporär, unter 1900 US-Dollar gefallen. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) fiel an der Rohstoffbörse in London zeitweise bis auf gut 1896 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...