Er tut es wieder! Michael Burry ist mit 1,6 Milliarden US-Dollar Short gegen diese Aktien und hofft auf einen Crash der Märkte. Doch was bedeutet das für Anleger? Kommt jetzt der massive Abverkauf? The Big Short schlägt wieder zu! Wie aus den neuen 13F Filings bekannt geworden ist, shortet Michael Burry wieder kräftig Aktien. Gegen diese Titel wettet er und das könnte die Idee dahinter sein: The Big Short ist wieder da - 1,6 Milliarden wettet Burry ...

Den vollständigen Artikel lesen ...