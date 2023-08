DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PICNIC - Der Lieferdienst Picnic nimmt den Betrieb in Darmstadt, Mannheim und Wiesbaden früher auf als geplant. "Wir spüren eine weiter steigende Kundennachfrage, deshalb sind wir zuversichtlich, unser Umsatzziel von 400 Millionen Euro für dieses Jahr auch zu erreichen", sagte Geschäftsführer Frederic Knaudt im Gespräch mit dem Handelsblatt. Dafür nimmt das 2015 gegründete niederländische Start-up, das 2018 in Deutschland gestartet ist, auch weiter Verluste in Kauf. (Handelsblatt)

STEAG - Die RAG-Stiftung steigt in das Bieterrennen um den Essener Energiekonzern Steag ein. Die Evonik-Mehrheitseignerin und die Energieholding EPH des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky wollen sich zusammentun, um den fünftgrößten deutschen Stromerzeuger zu erwerben, berichtet die Börsen-Zeitung. Die RAG-Stiftung habe am Dienstag die Gespräche bestätigt. "Wir können bestätigen, dass die RAG-Stiftung in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Bildung eines Konsortiums mit EPH ist." (Börsen-Zeitung)

Q-PERIOR/WAVESTONE - Die Münchner Beratung Q-Perior will mit dem börsennotierten französischen Unternehmen Wavestone fusionieren. Der Schritt braucht den Segen der Wavestone-Aktionäre, die voraussichtlich im vierten Quartal auf einer außerordentlichen Hauptversammlung abstimmen werden. Q-Perior-CEO Karsten Höppner gibt sich zuversichtlich: "In ersten Gesprächen mit Investoren waren die Reaktionen sehr positiv." (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2023 01:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.