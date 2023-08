The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2023ISIN NameXS2218700008 CIFI HLDG GP 20/23DE000SH9XD19 SG ISSUER 23/29 FLR MTNXS0089553282 ANGLIAN W.S.F. 98/23DE0001040913 BAD.-WUERTT.LSA 13/23R117DE000DK0JSC1 DEKA IHS SERIE 7612US031162CH16 AMGEN 16/23XS1731858715 ADLER REAL ESTATE 17/24DE000LB0YB74 LBBW STUFENZINS 14/23DE000DDA0MB3 DZ BANK IS.A995DE000BLB5DM9 BAY.LDSBK.IS.18/23AU0000IFXHK9 INTL FIN. CORP. 13/23 MTNAT0000A10W94 ERSTE GP BNK 13-23 MTNCH0292877880 SHELL INTL FIN. 15/23 MTNUS6990022005 PARADE TECHNOL.GDRSREGS 1CA40638K7050 HALO COLLECTIVE INC. NEW