Nach moderaten Gewinnen zum Wochenauftakt ist der DAX (WKN: 846900) am Dienstag schon wieder unter Druck geraten. Am Ende des Tages büßte das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 130 Punkte ein und ging -0,86% tiefer mit 15.767 Punkten aus dem Handel. Konjunktur- und Zinssorgen trieben Anleger in die Defensive. Der deutsche Leitindex startete etwas höher in den Tag und markierte in den Anfangsminuten sein Tageshoch bei 15.923 Punkten. Fortan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...