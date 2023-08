Der saisonal schwache Börsenmonat August hält, was er verspricht. Auf den jüngsten Erholungsversuch folgte am Dienstag der nächste Rückschlag am deutschen Aktienmarkt - ausgelöst durch enttäuschende China-Daten. Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Dax zügig in die Verlustzone und rutschte schließlich auf ein neues Monatstief bei 15.703 Punkten. An dieser Stelle hatte er genau vor einer ...

