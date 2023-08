Der britische Versicherungskonzern Aviva plc (ISIN: GB00BPQY8M80) wird eine Zwischendividende in Höhe von 11,1 Pence (12,9 Eurocent) je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (10,3 Pence) ist dies eine Steigerung um 8 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 5. Oktober 2023 (Ex-Dividenden Tag: 24. August 2023). Aviva peilt für das Gesamtjahr eine Dividende von 33,4 Pence je Aktie an. Aviva zahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...