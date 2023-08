EQS-News: EQUI.TS GmbH: (16.08.2023) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresbericht

H1/23 mit Orderrekord - 23er Guidance bestätigt und valide - a.o. HV am 24.11.23 soll Formwechsel zur SE beschließen Die Zuversicht des Vorstands ist durch den Geschäftsgang im H1/23 bestätigt worden. Trotz bekannter Störeinflüsse sind die gesteckten Jahresziele - bei einer höheren Umsatzlegung in H2/23, gekoppelt mit einem deutlich profitableren Geschäftsgang als Voraussetzungen - erreichbar. Die 23er Guidance wurde also bestätigt. Auch wir halten an unserer 23er Schätzung fest und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die Investitionsbereitschaft unter den Kunden ist intakt, zumal das offensichtlich ausgesprochen attraktive Produktportfolio in Richtung Device Inspection erweitert wird, was die Krisenresilienz zusätzlich stärkt, wie der rekordhohe Ordereingang zeigt. Begrenzte Konjunkturrisiken, die Inflation in Europa oder die Handel- und Geopolitik, können offensichtlich besser ausgeglichen werden. Die noch bemerkbaren Lieferkettenhemmnisse dürften künftig weiter abnehmen. Gleichwohl, die hohe Lieferfähigkeit geht einher mit höherem Kapital- und höherem Fremdkapitaleinsatz. Bilanziell gesund verfolgt Viscom eine Wachstumsstrategie. Die Bewertung ist günstig. Die H1/23-Book-to-Bill-Ratio wuchs bei rekordhohem Orderanstieg auf 128,0 % (12M/22: 105,3 %) anhaltendes und hohes Wachstum steht an. Der H1/23-Orderbestand dagegen wurde auf € 48,35 Mio. (+24,5 % YoY) ausgebaut. Der H1/23-Umsatz war durch Lieferengpässe behindert (+10,3 % YoY auf € 49,44 Mio.; Europa: +29 % YoY; Amerika: -27 % YoY; Asien: +1 % YoY). Anhaltend schneller wuchs der Ordereingang (H1/23: +15,7 % YoY). Und das trotz der Tatsache, dass nach neun Quartalen in Folge die Bestellungen in Q2/23 YoY (gegen eine sehr hohe Basis) erstmals nicht mehr wuchsen. Die am 28.03.23 erstveröffentlichte 23er Guidance bleibt aufgrund noch vorhandener Lieferketten-Hemmnisse und geopolitischer Spannungen unverändert vorsichtig formuliert (Umsatz: € 110 - € 120 Mio.; Ordereingang: € 110 - € 120 Mio.) Das gilt insbesondere für den Zielkorridor der EBIT-Marge (+5 % bis +10 % = € 5,5 - € 12,0 Mio.). Viscom wird flexibler, skalierungsfähiger. Die " C ustomer C are T eams (CCT)" haben sich bewährt. Die Tochtergesellschaft Exacom GmbH hat erste Großorders der Energy Storage (Batterie-) Kundschaft verbucht.



