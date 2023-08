Original-Research: Bitcoin Group SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Bitcoin Group SE



Unternehmen: Bitcoin Group SE

ISIN: DE000A1TNV91



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 58,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker



Stärkung in der Krise, Sicherheitsstandards und Vertrauen als Erfolgsfaktoren. Wettbewerbsumfeld lichtet sich, Chancen für weiteres Wachstum.



Die Bitcoin Group verzeichnete im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse um etwa 67,1% auf 8,34 Mio. EUR (VJ: 25,39 Mio. EUR). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf das gesunkene Handelsvolumen auf bitcoin.de zurückzuführen. Mehrere Faktoren trugen zu diesem Rückgang bei, darunter die Zinserhöhungen der großen Notenbanken weltweit, wodurch kreditfinanzierte Krypto-Investitionen verteusert und traditionelle Anlageprodukte attraktiver wurden. Zudem beeinflussten der Ukraine-Krieg, gestiegene Inflation und der Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX im November 2022 das Vertrauen der Anleger in Kryptowährungen und in Krypto-Handelsbörsen.



Durch den deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse verringerte sich das EBITDA der Bitcoin Group von 19,75 Mio. EUR (GJ 2021) auf 1,37 Mio. EUR (GJ 2022). Das negative Ergebnis führte zu einem Steuerertrag von 1,27 Mio. EUR und einem Nettoergebnis von -2,41 Mio. EUR (VJ: 13,37 Mio. EUR).

Das Eigenkapital der Bitcoin Group verringerte sich zum 31.12.2022 auf 73,35 Mio. EUR (31.12.21: 151,65 Mio. EUR), hauptsächlich aufgrund der Kursentwicklung der abgewerteten langfristigen Kryptobestände. Trotzdem konnte die Eigenkapitalquote auf über 77,2% (31.12.2021: 73,0%) erhöht werden. Das Unternehmen verfügt über geringe zinstragende Verbindlichkeiten und ein beträchtliches Nettofinanzvermögen von 14,79 Mio. EUR. Die Kryptobestände reduzierten sich aufgrund von Kursverlusten auf 70,77 Mio. EUR (31.12.21: 181,08 Mio. EUR), während die Netto-Kryptobestände nach Abzug der latenten Steuerschulden 54,42 Mio. EUR (31.12.21: 132,43 Mio. EUR) betrugen. Aufgrund des Anstiegs vieler Kryptowährungen (Juni 2023) um etwa 80 % gegenüber dem 31.12.2021 schätzen wir den aktuellen Kryptobestand auf rund 125 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der ebenfalls gestiegenen latenten Steuerschulden prognostizieren wir einen aktuellen Netto-Kryptobestand von rund 100 Mio. EUR. Wird der Netto-Kryptobestand den liquiden Mitteln hinzugerechnet, so hat das Unternehmen aktuell einen Enterprise-Value von etwa 45 Mio. EUR, was unseres Erachtens bereits eine deutliche Unterbewertung des Unternehmens darstellt.



Das Management der Bitcoin Group erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen leichten Rückgang der Umsätze und ein leicht negatives EBITDA. Die genaue Prognose gestaltet sich aufgrund der aktuellen Situation (Ukraine-Krieg, regulatorische Unsicherheiten) schwierig. Dennoch sieht sich das Unternehmen gestärkt aus den herausfordernden Marktbedingungen des Jahres 2022 und strebt eine EU-weite einheitliche Regulierung an, um die Expansion voranzutreiben. Das Stock-to-Flow-Modell zeigt eine positive Korrelation zwischen der Knappheit von Bitcoin und seinem Preis. Basierend auf dem Modell wird erwartet, dass der BTC-Preis in naher Zukunft in eine Aufwärtsbewegung übergeht, insbesondere aufgrund des bevorstehenden Bitcoin-Halbierungsevents im Jahr 2024. Unsere Umsatzprognose für die Bitcoin Group liegt bei 7,03 Mio. EUR im Jahr 2023 und bei 13,57 Mio. EUR im Jahr 2024.



Die Bitcoin Group hat die geplante Übernahme des Bankhaus von der Heydt abgesagt, da sie keinen Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre sieht. Die Übernahme hatte monatliche Kosten verursacht, die sich auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 auswirken werden. Gemäß unseren Prognosen erwarten wir für 2023 ein EBITDA in Höhe von -0,08 Mio. EUR und für 2024 in Höhe von 5,31 Mio. EUR . Das Nettoergebnis wird unseren Schätzungen zur Folge -0,20 Mio. EUR im Jahr 2023 und 3,37 Mio. EUR im Jahr 2024 betragen. Es besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen einen Teil seiner Krypto-Eigenbestände verkauft, um die negative Ergebnisentwicklung zu nutzen und geringere Steuern auf die Veräußerung zu zahlen. Eine solche Maßnahme würde das Nettoergebnis verbessern, jedoch haben wir dies nicht in unserer Prognose berücksichtigt. Wir erwarten weiterhin, dass den Aktionären eine Dividende von 10 Cent vorgeschlagen wird.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir unser Kursziel auf 58,00 EUR angehoben (bisher: 50,00 EUR). Die Anpassung der Prognose basiert auf gegenläufigen Effekten im Bewertungsmodell. Einerseits sind die risikolosen Zinssätze gestiegen, andererseits haben wir unsere Prognose leicht angepasst und seit der letzten Bewertung im Dezember 2022 sind die Kryptowährungen erneut deutlich angestiegen. Dies führte zu einem signifikanten Anstieg des Netto-Kryptobestandes. Aufgrund des Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27501.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a;11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.08.2023 (12:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 16.08.2023 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°