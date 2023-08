Köln (ots) -Nach Abschaffung des Papier-Prospekts geht REWE einen weiteren Schritt, um den Einkauf von Lebensmitteln möglichst ressourcenschonend zu gestalten. In der REWE App können sich jetzt alle REWE-Kund:innen mit nur einem Klick für den digitalen Kassenbon anmelden und so bei jedem Einkauf Papier sparen. Mit der App-Funktion möchte der Händler die Aktivierung des eBons möglichst einfach gestalten und die Masse nicht benötigter Kassenzettel, die oft direkt im Müll landen, reduzieren. In der Idee steckt Potenzial: Würden nur 10 Prozent aller REWE-Kund:innen eBons statt Papierbons erhalten, könnten jährlich 47.000 Kilometer Bonpapier eingespart werden. Ein Plus für die Umwelt, denn Kassenbons bestehen aus Thermopapier und können daher nicht zu Altpapier recycelt werden.Schnelle Authentifizierung an der KasseKund:innen können sich in ihrem Konto in der REWE App unter "Meine Einkäufe" mit nur einem Klick für den eBon registrieren. Beim Scannen des App-QR-Codes an der Kasse wird automatisch erkannt, ob ein:e Nutzer:in den eBon aktiviert hat. Der eBon wird generiert*, per E-Mail an die Kund:innen versendet und im REWE-Kund:innenkonto, im Web und in der App gespeichert. Nutzer:innen des eBons können sich jederzeit einen Überblick über ihre Einkäufe der vergangenen drei Jahren verschaffen. Für Kund:innen, die bereits heute einen digitalen Kassenbon erhalten, ändert sich durch die neue App-Funktion nichts am Kassenvorgang.Belegausgabepflicht erhöht seit 2020 PapiereinsatzSeit 1. Januar 2020 gilt in Deutschland die Pflicht zur Belegausgabe - auch dann, wenn Kund:innen keinen Beleg wünschen. Die Papiermenge, die im Handel ausgedruckt werden muss und oft direkt weggeworfen wird, ist seitdem gestiegen. Der eBon in der REWE-App soll jetzt helfen, den Papierverbrauch zu reduzieren.Weitere Informationen zur Registrierung und Nutzung des REWE eBon finden Sie in den FAQs (https://www.rewe.de/service/ebon/).*Für Produkte, die an der Kasse gewogen werden, ist aus rechtlichen Gründen der Ausdruck eines Bons zwingend erforderlich. Auf diesem "Mini-Bon für Wiegeware" stehen nur die abgewogenen Artikel. Der komplette Kassenbon wird wie sonst üblich per Mail zugestellt und im persönlichen REWE-Konto hinterlegt. Kassenbons mit Aktivierungsinformationen (z.B. Prepaid-Guthaben) werden nicht elektronisch übermittelt, daher kann mittels des eBons keine Aufladung vorgenommen werden. Für diese Aktivierungsinformationen wird weiterhin ein Ausdruck erzeugt. Wird ein Kassenbon, der als eBon versandt wurde, nachträglich storniert, erhält der Kunde eine Information per E-Mail darüber und der stornierte eBon wird im Kundenkonto gekennzeichnet. Die REWE eBons als PDF-Datei sowie Einkaufsdaten zu Zeitpunkt, REWE Markt und Gesamtbetrag des Einkaufs werden im REWE Kundekonto des eBon-Teilnehmers für einen Zeitraum von drei Jahren gespeichert und nach Ablauf des Zeitraums unwiderruflich aus dem REWE Kundenkonto gelöscht. Zudem ist die Löschung einzelner sowie aller gespeicherten eBons für den eBon-Teilnehmer im REWE Kundenkonto jederzeit möglich. Beachte auch die ausführlichen Teilnahmebedingungen (https://www.rewe.de/teilnahmebedingungen-ebon).Über REWE:Mit einem Umsatz von 28,4 Mrd. Euro (2022), bundesweit mehr als 160.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 384.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/5581330