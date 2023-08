Die zuvor so euphorischen Aktienmärkte stehen jetzt auf der Kippe - und wenn den Bullen nicht schnell ein Konter gelingt, wird es unschön! So schloß der weltweite Leitindex der globalen Akttienmärkte, der S&P 500, erstmals seit dem 28.März unter seinem 50-Tagesdurchschnitt (in den USA werden solche Parameter sehr genau beobachtet). Die Belastungsfaktoren: Geld wird teurer ...

