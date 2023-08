Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die drohende Schieflage von Chinas Immobilienentwickler Country Garden sorgt für Nervosität an den Märkten, so die Deutsche Börse AG.Dazu seien am Dienstagmorgen enttäuschende Zahlen zu Chinas Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion im Juli gekommen. Der DAX habe am Mittag bei nur noch 15.730 Punkten gestanden, über 700 Zähler unter dem jüngsten Rekordhoch von Ende Juli. Auswirkungen auf den ETF-Handel habe das bislang aber nicht. "Wir sehen keine höheren Umsätze mit MSCI China- oder Immobilien-ETFs", berichte Frank Mohr von der Société Générale. ...

