Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bitcoin Group SE im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) durch das verschlechterte Umfeld an den Krypto-Märkten einen deutlichen Rückgang beim Umsatz um rund 67 Prozent auf 8,34 Mio. Euro verbucht. In der Folge erhöhen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA durch den deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse auf 1,37 Mio. Euro (GJ 2021: 19,75 Mio. Euro) gesunken. Das Nettoergebnis habe -2,41 Mio. Euro (GJ 2021: 13,37 Mio. Euro) betragen. Maßgeblich aufgrund der Kursentwicklung der abgewerteten langfristigen Krypto-Bestände sei das Eigenkapital der Bitcoin Group zum 31.12.2022 auf 73,35 Mio. Euro (31.12.21: 151,65 Mio. Euro) gefallen. Das Management der Bitcoin Group erwarte für das Geschäftsjahr 2023 einen leichten Rückgang der Umsätze und ein leicht negatives EBITDA. Die genaue Prognose gestalte sich aufgrund der aktuellen Situation (Ukraine-Krieg, regulatorische Unsicherheiten) schwierig. Dennoch sehe sich das Unternehmen wegen der herausfordernden Marktbedingungen des Jahres 2022 gestärkt und strebe eine EU-weite einheitliche Regulierung an, um die Expansion voranzutreiben. Für 2023 rechne das Analystenteam mit einem Umsatz von 7,03 Mio. Euro und einem EBITDA von -0,08 Mio. Euro. Zudem erwarte GBC unverändert, dass den Aktionären eine Dividende von 0,10 Euro vorgeschlagen werde. Auf Basis ihres DCF-Modells erhöhen die Analysten das Kursziel auf 58,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.08.2023, 11:15 Uhr)



