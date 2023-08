Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen Rückgang beim Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis auf 25,13 Mio. Euro (HJ 2022: 29,69 Mio. Euro) verbucht und betrachtet die Jahre 2023 und 2024 weiter als Übergangsphase. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, nennen aber ein positives Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2023 bereits die Jahresprognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Bislang sei das Kreditinstitut von einem Vorsteuerergebnis von rund 20 Mio. Euro inklusive von Veräußerungserlösen mit Beteiligungsprojekten ausgegangen. Da sich der für das zweite Halbjahr geplante Projektverkauf aller Voraussicht nach hinten verschiebe, werde nur noch mit einem Ergebnis vor Steuern von rund 1 Mio. Euro gerechnet. Der Wegfall der Veräußerungserlöse sei nach Unternehmensangaben im Wesentlichen für die Guidance-Anpassung verantwortlich. In den Prognosen orientiere sich das Analystenteam an der neuen Guidance und rechne für 2023 mit einem EBT von 0,97 Mio. Euro (zuvor: 20,84 Mio. Euro). In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 13,80 Euro (zuvor: 14,40 Euro), vergeben aber unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.08.2023, 11:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 14.08.2023 um 15:25 Uhr fertiggestellt und am 16.08.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27535.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.