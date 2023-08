NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,90 Euro belassen. Die nachlassende Nachfrage im europäischen Investitionsgütersektor stelle ein Problem für das zweite Halbjahr dar, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die normalisierten Lieferketten sorgten für den Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden. Zudem bestünden Risiken für die operativen Margen im kommenden Jahr./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0

