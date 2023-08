Herr Neus, das Startjahr von AssCompact war 1998. Seit 1998 ist auch Schroders wieder in Deutschland aktiv. Wie sieht sich Schroders seither in Deutschland aufgestellt?Anfangs waren wir ein typisches Marketing- und Vertriebsbüro, doch gerade in den letzten Jahren hat sich hier viel getan. So haben wir mittlerweile Portfolio-Management im Hause und die starke Nachfrage nach Private-Asset-Lösungen hat zu einer Erweiterung durch zahlreiche Vertriebsexpertinnen und -experten geführt. Die Übernahme von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...