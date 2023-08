Kurz vor den mit Spannung erwarteten Hauptversammlungen von Weng Fine Art (WFA) am 21. August 2023 in Düsseldorf und Artnet wenig später am 31. August 2023 in virtueller Form, sorgen beide Unternehmen mit frischen Zahlen für Diskussionsstoff an der Börse. Über den Geschäftsbericht 2022 von WFA hatte boersengefluester.de bereits berichtet (HIER), umso interessanter der aktuelle ... The post Artnet: Fokus auf Performance und Marge appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...