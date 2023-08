Der Immobilienentwickler PROJECT musste in jüngster Vergangenheit mehrere Insolvenzanträge einreichen. Alle aktuellen Informationen und Entwicklungen haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.Die PROJECT Gruppe teilt sich in die beiden Bereiche PROJECT Immobilien und PROJECT Investment auf. Erstere sitzt in Nürnberg und wurde bereits 1999 gegründet. PROJECT Investment ist hingegen in Bamberg angesiedelt und steuert seit 1995 den Investmentbereich der Gruppe.

Den vollständigen Artikel lesen ...