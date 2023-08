Diese spannenden Aktien zum Kaufen und ewig Halten sollten sich Anleger im August noch einmal genauer anschauen, denn hier bieten sich vielleicht spannende Einstiegschancen. "Buy and Hold until I'm gray and old" ist der Leitspruch eines jeden langfristigen Investors. Jedoch finden sich selten wirklich gute Aktien, die man sein ganzes Leben lang halten kann. Die drei besten Aktien für Buy&Hold Forever im August Trotzdem gibt es immer wieder Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...