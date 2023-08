Für die Dermapharm-Aktie (WKN: A2GS5D) geht es am Mittwoch um rund +9% auf fast 47 € nach oben. Seit Jahresbeginn konnte der Titel des Arzneimittelherstellers sogar um fast +25% zulegen. Sind die Halbjahreszahlen von Dermapharm so gut ausgefallen? Dermapharm vorgestellt Die Dermapharm Holding SE mit Sitz in Grünwald bei München produziert und vertreibt dermatologische und allergologische Arzneimittel. Weitere Unternehmensstandorte befinden sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...