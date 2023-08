Stuttgart (ots) -Der Markt für E-Bikes nimmt weiter Fahrt auf und liegt auch bei Mountainbikes längst voll im Trend. Eine Sonderausgabe der Zeitschrift MOUNTAINBIKE wird diesem großen Interesse gerecht und berichtet über die neuesten Modelle mit Elektromotor, bietet ausführliche Tests und nimmt den Leser mit auf eine "elektrisierendende" Tour in die französischen Alpen. MOUNTAINBIKE E-MTB ist ab sofort im Handel und über shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).Mountainbiken ist im Wandel. Kaum ein Fahrrad erfindet sich so oft neu, wie das beliebte Bergrad. Ein Beispiel dafür sind Light-E-Bikes. Die neue Generation von E-MTBs verspricht natürliches Fahrgefühl und agiles Handling. Doch wie steht es um Motorkraft und Reichweite? Das Experten-Team von MOUNTAINBIKE gibt Antworten und Einblicke in das umfangreiche Testprogramm von acht Light-E-Bikes für unterschiedliche Ansprüche. Umfangreich und intensiv war auch der Dauertest des Canyon Spectral:ON: Nach einem Jahr zieht Werkstattchef Jens Kraft Bilanz. Im Service-Teil des Sonderheftesgeht es um "Die 10 größten Irrtümer beim Kauf eines E-MTB". Zudem gibt es Tipps zum schnellen Umbau des eigenen Bikes auf eine schlauchlose Bereifung.Um Sicherheit geht es in einem großen Test von Radträgern. Mit der Kampagne "Mobilität der Zukunft" legt die Motor Presse Stuttgart mit ihren Medienmarken einen Blick auf die Themenfelder Sicherheit, Vernetzung und Nachhaltigkeit. Im Rahmen dieser Kampagne hat MOUNTAINBIKE zusammen mit auto motor und sport sieben Radträger für die Anhängerkupplung auf die Probe gestellt. "Damit der Transport auch wirklich sicher ist, gilt es vieles zu beachten - mehr denn je, wenn eben nicht motorlose Hardtails mit auf die Reise gehen, sondern schweres Gerät. Unser Test zeigt die Qualitätsunterschiede auf, dabei fiel ein Träger sogar durch", sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt.Selbst testen, touren und genießen können Mountainbiker mit oder ohne elektrischen Antrieb auf dem MOUNTAINBIKE TESTIVAL Brixen epowered by Bosch vom 21. bis 24. September 2023. Der Südtiroler goldene Herbst ist perfekt zum Biken. Rund 60 Aussteller freuen sich darauf, ihre Produkte der Saison 2024 präsentieren zu dürfen - selbstverständlich kostenlos. Teststrecken, geführte Touren und ein vielseitiger Bikepark bieten die optimale Gelegenheit, die Bikes und Parts auf Herz und Nieren zu testen. Infos unter www.mountainbike-testival.dePressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1298gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133394/5581745