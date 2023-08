DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: "ThermCube - Die Wärmepumpen-Heizzentrale im Schrank": 3U startet Vertrieb mit Live Stream Präsentation

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/16.08.2023/14:00) - * Erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für Selberbauer und Handwerker * Innovatives Komplettsystem adressiert wachsende Nachfrage nach CO2-neutralem Heizen * Gebrauchsmusterschutz erteilt, Patent angemeldet * Wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele

Marburg und Koblenz, den 16. August 2023 - Die PELIA Gebäudesysteme GmbH und die Selfio GmbH, Tochtergesellschaften der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), haben am 16. August 2023 mit einem auf YouTube ausgestrahlten Live-Event offiziell den Vertrieb ihres ThermCube ( https://thermcube.de ) gestartet. Die modulare, vorgefertigte "Wärmepumpen-Heizzentrale im Schrank" ermöglicht die schnelle und kostengünstige Installation eines Wärmepumpen-Komplettsystems und erleichtert so Hauseigentümern den bald auch gesetzlich gebotenen Umstieg auf CO2-neutrales Heizen.

Schon 2022 wurden laut dem Bundesverband Wärmepumpe e.V. allein in Deutschland mehr als 200.000 Wärmepumpen verbaut, ab dem kommenden Jahr wird ein neuerlicher Anstieg der Nachfrage erwartet. Europaweit schätzt der EU Heat Pump Report 2022 den Bedarf auf insgesamt 50 Millionen Wärmepumpen bis zum Jahr 2030. Angesichts des Fachkräftemangels kann eine leicht und schnell zu montierende Heizzentrale effektiv dazu beitragen, diesem Bedarf gerecht zu werden und den Einsatz fossiler Energieträger nachhaltig zu reduzieren.

Der ThermCube revolutioniert die Wärmepumpen-Installation

Kernelement des ThermCube ist eine klimafreundliche Wärmepumpe. Alle zu deren Betrieb benötigten standardisierten Hydraulikmodule und Regelungseinheiten sind hierbei ortsfest verbaut, hydraulisch verbunden und elektrisch vorverdrahtet. Der Einsatz des vormontierten Komplettsystems reduziert daher die Einbauzeit der Heizung auf einen Bruchteil der bisherigen Anschlussdauer. Auch der Aufwand für Planung, Konfiguration und Beschaffung bei Bauherren und Handwerkern kann mit dem ThermCube drastisch gesenkt werden. Die verwendeten Komponenten und Baugruppen stammen von bekannten Markenherstellern und unterliegen dokumentierten Qualitätskontrollen. Einbau und Betrieb des ThermCube sind in der Regel förderfähig nach den jeweils geltenden Förderrichtlinien.

Der ThermCube ist geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Gesamtwärmebedarf von 6-11 kW, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Die Standfläche beträgt weniger als 1 m². Er kann von Selberbauern und auch von nicht spezialisierten Handwerkern im Haus montiert werden. Spezielle Fachkenntnisse oder Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich. Nur für die finale Ab- und Inbetriebnahme muss ein Fachbetrieb beauftragt werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat einen Gebrauchsmusterschutz für den ThermCube erteilt. Eine Patentanmeldung ist eingereicht.

Auch Handwerksbetriebe der Fachrichtungen Sanitär, Elektro oder Heizungsbau können den ThermCube bei den 3U-Unternehmen beziehen. Ihnen ermöglicht es der deutlich geringere Zeitaufwand, mit dem gleichen Team von Fachkräften mehr Aufträge zu bearbeiten. Der ThermCube erleichtert die Arbeit auf der Baustelle und sorgt für bessere Planbarkeit und Kostenkontrolle.

"Klimafreundliches, CO2-neutrales Heizen ist aktuell eines der meistdiskutierten Themen in der gesamten Branche. Mit der Einführung der neuen kosteneffizienten und klimafreundlichen Heizzentralen leisten wir einen weiteren Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl", unterstreicht Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG. "Sie soll sich aber auch als ein bedeutender Treiber für das geplante rasche und nachhaltige Umsatz- und Ertragswachstum in unserem SHK-Segment erweisen. Wir erwarten eine gute und tendenziell weiter steigende Nachfrage und haben den Markteintritt durch umsichtige Bevorratung von Komponenten und Teilen bereits abgesichert. Mit dem ThermCube erweitern wir unser Angebot um ein innovatives, wirtschaftlich interessantes System und erschließen tendenziell neue Marktsegmente, wie die Fertighausbranche. Der Vertriebsstart des ThermCube ist damit ein wichtiger Meilenstein im Zuge unserer ,Mission 2026'."

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Fritsche Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2023 08:00 ET (12:00 GMT)