Wien (www.fondscheck.de) - Irland wuchs zu einem wichtigen Standort für Investmentfonds und zur größten Heimstätte von ETFs in Europa heran, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Faktor habe den Aufstieg des Inselstaats begünstigt: Der Steuervorteil bei Investments in US-amerikanische Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...