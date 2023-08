Der deutsche Weltmarktführer SAP, mittlerweile 50 Jahre alt, will massiv in künstliche Intelligenz investieren und zum führenden Anbieter von KI-Geschäftsanwendungen werden. Der Konzern plant, seine Softwarelösungen für beispielsweise die Buchhaltung, Personalwesen und Co. mit Hilfe von KI automatisierter und intelligenter zu gestalten. Dazu investiert SAP verstärkt in KI-Startups, Partnerschaften und in die eigene Forschung ...

