Der DAX ist in Sommerpause, zumindest in der Summe ist ein den letzten Monaten nichts passiert. Seit April war der Kurs mit einigen Ausflügen auf neue Allzeithochs und kurzen Dips nach unten eigentlich nur nach rechts gelaufen, und es droht sogar noch mehr. Verzagen muss man als Händler deshalb noch lange nicht, denn auch in diesen Bewegungsmustern gibt es regelmäßig handelbare Setups. Gerade aktuell sehen wir beim DAX eine interessante Situation, die für uns einen Einstieg wert ist. In welche Richtung und zu welchen Marken stellen wir in diesem Trade des Tages vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...