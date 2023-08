Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Deka auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (ISIN DE000ETFL615/ WKN ETFL61) hätten Anleger*innen die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Green Bonds zu partizipieren, die von europäischen Unternehmen in Euro begeben worden seien. ...

