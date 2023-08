Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) verbessert sich am Mittwoch bis zum Nachmittag um +2,66% und notiert damit bei 7,19 €. Trotz der guten Quartalszahlen von vergangener Woche gelingt dem MDAX-Papier vorerst kein Ausbruch der Seitwärtsbewegung, in der es sich seit Jahresbeginn befindet. Lohnt sich für Anleger dennoch ein Einstieg? Thyssenkrupp vorgestellt Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp AG ist der größte Stahlhersteller in Deutschland. ...

