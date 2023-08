Hamburg, Deutschland (ots) -Vanessa Mai ist mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Pop, Dance und Schlager eine der erfolgreichsten Sängerinnen in Deutschland und promotet aktuell das neue Album ihres Projektes "Wolkenfrei". Doch selbst der prallvolle Terminkalender macht ihr nichts aus. "Ich habe Freude an dem, was ich tue, kann es mir nicht anders vorstellen", erzählt sie im Gespräch mit dem Magazin Women's Health und gibt zu: "Ehrlicherweise bin ich ein Workaholic, und ich liebe es."Zugleich achtet die 31-Jährige sehr auf die Bedürfnisse ihres Körpers, wie zum Beispiel ausreichend Schlaf. "Acht Stunden sind es bei mir schon, und ab und zu gibt es ein kurzes Nickerchen um die Mittagszeit", verrät sie. Glücklicherweise könne sie "immer und überall gut pennen" - sogar auf zusammengeschobenen Stühlen. "Ich versuche, meinem Körper immer Energie zu geben. Also wirklich gut zu essen und gucken, dass er gut versorgt ist", sagt sie. Allerdings sieht sie das Thema Ernährung nicht dogmatisch: "Eine Pizza darf es auch mal sein, am liebsten mit viel Käse."Viel Sport gehört für sie ebenfalls dazu, um sich wohlzufühlen: "Ich finde alles, was mit Bewegung zu tun hat, mega!" sagt sie und probiert gerne verschiedenste Sportarten aus. Für ein gezieltes Training nutzt sie meist Bodyweight-Übungen, die man überall machen und zudem zeitlich anpassen kann. In der Women's Health präsentiert sie ein kleines Rundumprogramm.Das ganze Gespräch sowie die Trainingsanleitungen erscheinen in der September-Ausgabe von Women's Health, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg WOMEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133400/5581945