Von Goethes "Faust" hat jeder wohl mindestens einmal gehört - aber wer weiß schon, dass die Kartoffeltorte sein Lieblingskuchen war? Die gibt es am 28. August - seinem 274. Geburtstag - im Weimarer Park an der Ilm rund um das Römische Haus. Dann wird der Ehrentag des großen Dichters traditionell mit einem bunten Rahmenprogramm ab 16.00 Uhr gefeiert. Sozusagen zum "Vorglühen" ist das Goethe-Weinfest auf dem Frauenplan vom 24. bis 27. August ein idealer Treff- und Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenze hinaus.Ein einzigartiger Anlass, zu dem die Thüringer Kulturstadt in diesem Spätsommer einlädt, sind die Bauhaus-Wochen vom 15. August bis 10. September: Zelebriert wird das Jubiläum "100 Jahre Bauhaus in Weimar" mit zahlreichen Sonderausstellungen, Workshopangeboten und besonderen Erlebniswelten. Die Klassik Stiftung Weimar hat in Kooperation mit der Bauhaus-Universität und dem Kunstfest Weimar ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Mit zeitgenössischen Künstlern wie Robert Wilson und Günter Ücker wird sich auch das Kunstfest Weimar im dichten Festivalprogramm den Ideen des Bauhauses widmen.Als anschließendes Highlight im Wortsinn erstrahlt bei Dunkelheit vom 15. bis 17. September das Fassadenfestival Genius Loci an den Mauern des Bauhaus Museums: In einem Wettbewerb wurden drei Künstler bzw. Künstlerinnen ausgelobt, die dort mit ihrer Videoinstallation unter dem Titel "Bauhaus goes AI" für Erleuchtung sorgen. "Dieses außergewöhnliche Event zieht jährlich mehrere zehntausend Besucher an. Die diesjährige Verknüpfung von Bauhaus mit AI - also künstlicher Intelligenz - verbindet Kulturgut des vergangenen Jahrhunderts mit der Gegenwart und holt so auch junge Menschen ab", sagt Ulrike Köppel, Geschäftsführerin der weimar GmbH.Und noch ein berühmter Bewohner der Stadt ...... reiht sich in die Feierlichkeiten ein: Friedrich Nietzsche, ebenso streitbarer wie gefeierter Philosoph und Philologe. Ihm widmet das Museum Neues Weimar die Ausstellung "Nietzsche privat - Eine unmögliche Ausstellung" mit nicht restaurierten Möbeln aus seinem Privatbesitz. Das Kunstfest Weimar erweitert die Ausstellung um einen 360°- Virtual-Reality-Film mit dem Titel "Being Nietzsche" um Friedrich und seine Schwester Elisabeth.Alle Termine und weitere Informationen sind zu finden unter:www.weimar.de/bauhaus23.de (https://www.weimar.de/bauhaus.de)