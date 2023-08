Die neueste Version von ModernMT (Version 7) verbessert die Qualität von Übersetzungen um bis zu 42 %. Dies wird mithilfe von Trust Attention ermöglicht: einer neuartigen, von Translated entwickelten Technologie, die die Herkunft von Daten mit ihrer Auswirkung auf die Übersetzungsgenauigkeit verknüpft.

Translated, ein führender Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen, kündigt die Einführung von ModernMT Version 7 an ein bedeutendes Upgrade seines adaptiven, maschinellen Übersetzungssystems (MT). Die aktuelle Version verfügt über eine neuartige Technologie namens Trust Attention. Diese ist inspiriert von der Fähigkeit des menschlichen Gehirns, Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen zu priorisieren. Auf diese Weise wird eine Verbesserung der Übersetzungsqualität um bis zu 42 erreicht (siehe beigefügte Grafik) Diese Innovation setzt einen neuen Standard in der Branche und löst sich von herkömmlichen MT-Systemen. Jene traditionellen Systeme werden nämlich durch ihre Unfähigkeit behindert, beim Training zwischen vertrauenswürdigen Daten und minderwertigem Material zu unterscheiden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230727931377/de/

Percentage of cases where the new model is more accurate than the previous one. Consensus-based evaluation by 3 professional linguists. (Graphic: Business Wire)