Berlin (ots) -Janine Wissler, eine der beiden Linken-Bundesvorsitzenden, hat ihr Bedauern über den Rückzug von Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch geäußert. Diese Entscheidung sei jedoch keine Reaktion auf die parteiinternen Querelen, sagte sie am Mittwoch im rbb24 Inforadio:"Dietmar Bartsch hat ja deutlich gemacht, dass er schon lange entschieden hat, nicht mehr anzutreten. Es ist ja keine Reaktion auf die aktuelle Situation in der Partei, sondern er hat ja gesagt: Er hat schon vor der letzten Bundestagwahl entschieden, dass er dieses Amt nach acht Jahren nicht weiter ausführen will. Davor habe ich großen Respekt. Aber es ist keine Entscheidung, die zusammenhängt mit der aktuellen Debatte."