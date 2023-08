EQS-News: Shelly Group PLC / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Shelly Group PLC in 6M/23 mit Beschleunigung des profitablen Wachstumskurses



16.08.2023 / 19:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group PLC in 6M/23 mit Beschleunigung des profitablen Wachstumskurses

Konzernumsatz wächst um 53,2 % auf EUR 28,0 Mio. (BGN 54,8 Mio.)

EBIT steigt um 79,9 % auf EUR 7,0 Mio. (BGN 13,6 Mio.)

Nettoergebnis auf Konzernebene wächst um 80,3 % auf EUR 5,8 Mio. (BGN 11,4 Mio.)

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis durch neue App um 46,0 % auf 990 Tausend in 6M/23 (31. Dezember 2022: 677 Tausend)

Ausblick 2023 bestätigt: Umsatzwachstum von 51,0 % auf EUR 72,0 Mio. und Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf mehr als EUR 17,0 Mio.

Sofia / München, 16. August 2023 - Shelly Group PLC (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat ihr starkes und profitables Wachstum in 6M/23 beschleunigt. Hier machten sich die verstärkten Investitionen in die Vertriebs- und F&E-Strukturen im vergangenen Jahr weiter deutlich bemerkbar. Bei starkem Umsatzanstieg in fast allen regionalen Märkten leisteten die deutschsprachigen Länder mit mehr als einer Verdoppelung auf EUR 13,2 Mio. weiterhin den größten Beitrag zum Wachstum. Erste Erfolge in Nord- und Südeuropa eröffnen weiteres Wachstumspotenzial auf Basis der erweiterten Vertriebsstrukturen.



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 6M/23 6M/22 ? Konzernumsatz 28,0 18,3 53,2 % EBIT 7,0 3,9 79,9 % Nettoergebnis 5,8 3,2 80,3 % Eigenkapitalquote 82,7 % 89,0 % -7,1 % Operativer Cashflow 8,7 -1,6 n/a Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 19,8 14,4 37,5 %

Hinweis: Der Vergleich der Eigenkapitalquote bezieht sich auf den Zeitraum vom 30. Juni 2023 zum 31. Dezember 2022.



Shelly Group erzielte im Sechsmonatszeitraum 2023 einen Anstieg der Konzernumsätze um 53,2 % auf EUR 28,0 Mio. (BGN 54,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich nach den verstärkten Investitionen in die Vertriebs- und F&E-Strukturen im Vorjahr um 79,9 % auf EUR 7,0 Mio. (BGN 13,6 Mio.). Dabei überkompensierten Optimierungen in den Lieferketten und dem Produktportfolio die gestiegenen Kosten. Das Nettoergebnis auf Konzernebene nahm um 80,3 % auf EUR 5,8 Mio. (BGN 11,4 Mio.) zu. Mit einer Eigenkapitalquote von 82,7 % zum 30. Juni 2023 verfügt Shelly Group über eine solide Bilanz (31. Dezember 2022: 89,0 %). Hier stehen dem Bilanzgewinn insbesondere Verlustvorträge im Zusammenhang mit dem Erwerb eines slowenischen Unternehmens, Bonuszahlungen an die Mitarbeiter und der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten für die beschlossene Ausschüttung der Dividenden gegenüber. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit spiegelt in 6M/23 mit einem Mittelzufluss von EUR 8,7 Mio. (BGN 17,0 Mio.) insbesondere den gesunkenen Lagerbestand und niedrigere Forderungen wider. Der Vorjahreszeitraum war mit einem Mittelabfluss von EUR 1,6 Mio. (BGN 3,1 Mio.) insbesondere von einem erhöhten Lagerbestand und Vorauszahlungen an Lieferanten zur proaktiven Bewältigung möglicher Verzögerungen in den Lieferketten geprägt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich dementsprechend zum 30. Juni 2023 auf EUR 19,8 Mio. (BGN 38,7 Mio.) im Vergleich zu EUR 14,4 Mio. (BGN 28,2 Mio.) zum 31. Dezember 2022. Die Shelly Group verfügt über eine solide Kapital- und Finanzstruktur für weiteres Wachstum.



Ausblick 2023 bestätigt Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand unverändert ein Umsatzwachstum von 51,0 % auf EUR 72,0 Mio. und eine Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf mehr als EUR 17,0 Mio.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group PLC, erklärt zur Entwicklung auf Produktebene: "Das erste Halbjahr 2023 hat gezeigt, dass wir produktseitig mit Hard- und Software sehr gut aufgestellt sind, um Kundinnen und Kunden einen Mehrwert zu bieten. Diesen Weg der Kundenzentrierung und Technologieführerschaft werden wir konsequent weiterverfolgen. 2023 bringen wir mehr neue Produkte auf den Markt als jemals zuvor - das auf verschiedenen technologischen Plattformen wie WiFi, Bluetooth und Z-Wave. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an unseren ersten Gen3-Produkten mit Shelly-Chip und unserem neuen Betriebssystem. Hier sehen wir ein großes Interesse von Hausgeräte-Herstellern, ihre Geräte auf die smarte Shelly-Art zu steuern." Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group PLC, ergänzt zur Geschäftsentwicklung: "Die Shelly Group ist mit ihrer konsequenten Value-for-Money-Fokussierung hervorragend für nachhaltiges Wachstum aufgestellt. Davon profitieren wir selbst in Zeiten, in denen der breitere Smart-Home-Markt vor konjunkturellen Herausforderungen steht. Darüber hinaus legen private Haushalte wie Unternehmen zunehmend Wert darauf, die Wohnkosten zu senken, ohne Einbußen in Lebensqualität oder bei Arbeitsbedingungen hinnehmen zu müssen. Smart-Lighting und Smart-Heating sind Beispiele für eine wachsende Nachfrage nach Shelly-Lösungen für Energieeffizienzmanagement. Insgesamt blicken wir also ausgesprochen zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte und die weitere Unternehmensentwicklung."



Earnings Call: Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften konsolidierten Ergebnisse für 6M 2023 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 17. August 2023, 09.00 Uhr MESZ (10.00 Uhr OESZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group PLC - Earnings Call Unaudited 6M 2023 . Der ungeprüfte Sechsmonatsbericht ist im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter allterco.com verfügbar. Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583



Über Shelly Group Die Shelly Group PLC ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA sowie Slowenien und Deutschland. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group PLC an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



16.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com