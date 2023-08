PPG (NYSE: PPG) und die PPG Foundation meldeten heute, dass sie bis zum Jahr 2030 5 Mio. US-Dollar in die Bildung im Bereich ökologische Nachhaltigkeit investieren werden.

Im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen von PPG für das Jahr 2030 und mit den Nachhaltigkeitsprioritäten des Unternehmens wird die neue Verpflichtung die Unterstützung der nächsten Innovatorengeneration stärken und die Wirkung in den Städten und Kommunen maximieren, in denen PPG tätig ist. Das Unternehmen wird Programme unterstützen, die auf die spezifischen Umweltschutzbedürfnisse der Märkte, in denen es tätig ist, eingehen und sich auf den Klimaschutz und eine stärkere Kreislaufwirtschaft konzentrieren.

"Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Versprechens, die Welt zu schützen und zu verschönern", so Malesia Dunn, PPG Executive Director, PPG Foundation and Corporate Social Responsibility. "Mit diesen Investitionen möchten wir junge Menschen in aller Welt über Klimafragen und Verantwortung für den Umweltschutz informieren und sie auf zukünftige Karrieren in MINT-Berufen vorbereiten."

PPG und die PPG Foundation werden Bildungsprogramme zu Themen wie saubere Energie, Klimawandel, Energieeffizienz und Aufforstung unterstützen. Im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft werden PPG und die PPG Foundation die Bildungsarbeit und ehrenamtliche Arbeit in den Bereichen Recycling, Wiederverwendung und Abfallreduzierung unterstützen.

Beispiele für Partnerschaften und Programme, die bereits im Rahmen der Verpflichtung vereinbart wurden:

Die PPG Foundation arbeitet mit der National Environmental Education Foundation (NEEF) bei der Entwicklung von zwei "Greening STEM"-Programmen zusammen, an denen mehr als 600 Schüler der Mittelstufe in Pittsburgh und East Point im US-Bundesstaat Georgia teilnehmen.

bei der Entwicklung von zwei "Greening STEM"-Programmen zusammen, an denen mehr als 600 Schüler der Mittelstufe in Pittsburgh und East Point im US-Bundesstaat Georgia teilnehmen. Das Projekt Organisation National Energy Education Development (NEED) führt gemeinsam mit PPG zwei Lehrer-Workshops in Pittsburgh und Cleveland (beide USA) durch, bei denen etwa 80 Lehrerinnen und Lehrer für die Klassen 6 bis 8 inhaltliche Kenntnisse und Fähigkeiten für die Vermittlung von Energiethemen im Unterricht erwerben.

führt gemeinsam mit PPG zwei Lehrer-Workshops in Pittsburgh und Cleveland (beide USA) durch, bei denen etwa 80 Lehrerinnen und Lehrer für die Klassen 6 bis 8 inhaltliche Kenntnisse und Fähigkeiten für die Vermittlung von Energiethemen im Unterricht erwerben. In Großbritannien unterstützt PPG gemeinsam mit der Organisation STEM Learning ein Programm, welches Pädagogen die Möglichkeit bietet, sich beruflich weiterzubilden. Zu diesem Angebot zählen auch Kurse darüber, wie man Konzepte der ökologischen Nachhaltigkeit vermitteln kann.

ein Programm, welches Pädagogen die Möglichkeit bietet, sich beruflich weiterzubilden. Zu diesem Angebot zählen auch Kurse darüber, wie man Konzepte der ökologischen Nachhaltigkeit vermitteln kann. In Brasilien wird PPG die bereits bestehende langfristige Kooperation mit Junior Achievement für die Unterstützung des Programms "Attitude for the Planet" nutzen. Bei dem Programm geben Ehrenamtliche und Lehrkräfte von PPG Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen Unterricht zum Thema ökologische Nachhaltigkeit.

"Wir sind davon überzeugt, dass MINT-Berufe ungemein innovativ sind und zur Entwicklung neuer Technologien und Prozesse beitragen werden, die zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Umweltschutz eingesetzt werden können", so Dunn. Wir möchten diese Generation und auch weitere Generationen auf diese wichtige Rolle vorbereiten."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie PPG und die PPG Foundation in zukünftige MINT-Führungskräfte investieren, klicken Sie hier. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsbemühungen von PPG erhalten Sie unter ppg.com/sustainability.

