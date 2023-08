Der neue Vorstand der Cleen Energy AG wird die Gesellschaft einer Neuausrichtung und Neustrukturierung unterziehen und plant auch Kapitalmaßnahmen. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 werde sich diese Neuausrichtung auf die Finanzzahlen auswirken, wie das Unternehmen mitteilt. Die am 22. März 2023 bekanntgegebenen EBIT- und Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2023 werden daher korrigiert. Die Neuausrichtung wird zu einer einmaligen Ergebnisbelastung führen, die auf Jahressicht - trotz eines geplanten positiven zweiten Halbjahres - ein negatives EBIT (erwartet: -3,1 Mio.), so das Unternehmen. Für das erste Halbjahr 2023 wird vorläufigen Zahlen zufolge ein Konzernumsatz in Höhe von rund 5,9 Mio. bzw. eine Betriebsleistung von rund 5 Mio. Euro ...

