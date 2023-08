Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 août/August 2023) - The common shares of MTL Cannabis Corp. (MTLC) previously listed as Canada House Cannabis Group Inc. (CHV) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

MTL Cannabis is the parent company of Montréal Medical Cannabis Inc., a licensed producer headquartered in Montréal, Québec and operating from a 57,000 sq ft licensed indoor grow facility in Pointe Claire, Québec; Abba Medix Corp., a licensed producer in Pickering, Ontario that operates a leading medical cannabis marketplace; IsoCanMed Inc., a licensed producer in Louiseville, Québec growing best-in-class indoor cannabis, in its 64,000 sq. ft. production facility; and Canada House Clinics Inc., with clinics across Canada that work directly with primary care teams to provide specialized cannabinoid therapy services to patients suffering from simple and complex medical conditions.

Les actions ordinaires de MTL Cannabis Corp. (MTLC) précédemment répertoriées sous le nom de Canada House Cannabis Group Inc. (CHV) ont été approuvées pour être inscrites à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

MTL Cannabis est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc., un producteur autorisé dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui opère à partir d'une installation de culture intérieure autorisée de 57 000 pieds carrés à Pointe Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé à Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis d'intérieur de sa catégorie, dans son usine de production de 64 000 pieds carrés ; et Canada House Clinics Inc., avec des cliniques à travers le Canada qui travaillent directement avec les équipes de soins primaires pour fournir des services spécialisés de thérapie aux cannabinoïdes aux patients souffrant de conditions médicales simples et complexes.

Issuer/Émetteur: MTL Cannabis Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MTLC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 116 997 561 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 22 762 427 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 553926 10 6 ISIN: CA 553926 10 6 8 OLD CUSIP/ISIN: 13509T105/CA13509T1057 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$ Trading Date/Date de negociation: le 21 août/August 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for MTLC. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.