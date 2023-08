NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach dem jüngsten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed im Minus bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) gab um 0,19 Prozent auf 109,56 Punkte nach. Die Rendite für Anleihen dieser Laufzeit stieg auf 4,27 Prozent. Sie orientierte sich damit an ihrem Hoch seit Oktober 2022.

US-Daten vom Immobilienmarkt und zur Industrieproduktion beeinflussten die Kurse der Festverzinslichen zunächst nicht deutlich. Je näher das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung rückte, kam aber etwas Druck in den Anleihehandel. Nach den ersten Erkenntnissen erholten sich die Kurse nur geringfügig vom Tagestief.

In den Aufzeichnungen zeigte sich, dass die US-Notenbank die Tür für weitere Zinserhöhungen offen lässt. "Die meisten Teilnehmer sahen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten", heißt es in dem Protokoll. Einen klaren Hinweis auf das weitere Vorgehen gab es aber nicht./tih/he