Aera Technology gab heute bekannt, dass das Unternehmen im dritten Quartal 2023 zum vierten Mal in Folge von Constellation Research in die Constellation ShortList für KI-gesteuerte kognitive Anwendungen aufgenommen wurde.

In der jährlichen Liste werden Technologie- und Service-Provider gewürdigt, die wichtige Transformations-Initiativen für Early Adopters und Fast Follower-Organisationen bereitstellen, die sich dem wachsenden Bedarf zuwenden, KI zu automatisieren und anzuwenden, um autonome Unternehmen zu ermöglichen.

Die speziell entwickelte, patentierte Aera Decision Cloud von Aera Technology ermöglicht es globalen Unternehmen, ihre Entscheidungsfindung in Echtzeit umfangreich zu erweitern, zu automatisieren und zu skalieren und Erfolge in geschäftlicher und personeller Hinsicht wie auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu realisieren. Über die Verbesserung und Beschleunigung der Entscheidungsfindung hinaus nutzen Unternehmen die Funktionen der Cloud-Plattform auch, um Entscheidungsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen, die sie zuvor nicht in Betracht gezogen oder mit den aktuellen Ressourcen nicht für möglich gehalten hätten.

Als intelligenter digitaler Assistent bietet Aera Decision Cloud durchgängige Transparenz und nutzt KI zur Überwachung und Generierung von Empfehlungen. Damit wird ein Framework bereitgestellt, um Benutzer im richtigen Augenblick in Vorgänge einzubeziehen, und die Option geboten, die Entscheidung autonom treffen zu lassen. Jede getroffene Entscheidung und ihre Begründung wird gespeichert und daraus wird kontinuierlich gelernt, um zukünftige Entscheidungen zu verbessern.

"Es ist eine Ehre, von Constellation Research dafür anerkannt zu werden, globalen Unternehmen autonome Entscheidungsfindung zu ermöglichen", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Die Marktführer von Heute erkennen, dass die Automatisierung und Skalierung von Entscheidungsprozessen in ihren Unternehmen eine geschäftliche Notwendigkeit sind. Wir freuen uns darauf, weiter an unserem Ziel zu arbeiten, Decision Intelligence in großem Maßstab zu ermöglichen."

"KI-gesteuerte kognitive Technologien ermöglichen die intelligente Automatisierung von Geschäftssystemen, -vorgängen und -entscheidungen, um das selbstlernende, selbstheilende autonome Unternehmen voranzutreiben", sagte R "Ray" Wang, Vorsitzender und Gründer von Constellation Research. "Während CXOs ihre Fähigkeiten konsolidieren und auf Kernplattformen umsteigen, um dies zu optimieren, suchen sie auch nach den besten Lösungen, um sich auf dem Markt zu differenzieren und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. In den diesjährigen ShortLists wird dieser Wandel berücksichtigt und ermittelt, welche Lösungen wirklich herausstechen."

Constellation Research berät Führungskräfte bei der Nutzung bahnbrechender Technologien, um eine Transformation des Geschäftsmodells zu erreichen und Betriebsvorgänge zu optimieren. Die Produkte und Dienstleistungen, die in die Constellation ShortList aufgenommen wurden, erreichen die Schwellenwerte für diese Kategorie, die anhand von Kundenanfragen, Partnergesprächen, Kundenreferenzen, Lieferantenauswahlprojekten, Marktanteilen und internen Untersuchungen ermittelt wurden. Das Portfolio wird mindestens einmal pro Jahr aktualisiert, wenn das Analystenteam es aufgrund der Marktbedingungen für angebracht hält.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Decision-Intelligence-Unternehmen, das die Art und Weise transformiert, wie Unternehmen Entscheidungen treffen und ausführen. Die innovative Aera Decision Cloud des Unternehmens lässt sich mit vorhandenen Systemen und Datenquellen integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit und im großen Maßstab zu ermöglichen. Aera genießt das Vertrauen vieler der weltweit bekanntesten Unternehmen und Marken und unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltig, intelligent und effizient zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

