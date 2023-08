ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

ASMALLWORLD steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um 56% Zürich, 17.08.2023 - Die ASMALLWORLD AG hat heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 bekannt gegeben. Der Umsatz stieg auf CHF 11.5 Mio., den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens, was einer Steigerung von 56% gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 entspricht. Das hohe Wachstum ist vor allem auf eine starke Nachfrage für die neuen Prestige- und Signature-Mitgliedschaften mit Emirates Skywards-Meilen zurückzuführen. Der EBITDA für die ersten sechs Monate erreichte CHF 1.0 Mio. und die Mitgliederbasis wuchs auf 67'454 Mitglieder. Für das Gesamtjahr hält das Unternehmen an seiner Umsatzprognose von CHF 20-22 Mio. fest und erwartet einen EBITDA von CHF 2.2-2.4 Mio. Im ersten Halbjahr 2022 steigerte die ASMALLWORLD AG ihren Umsatz um 56% von CHF 7.4 Mio. auf CHF 11.5 Mio. und erreichte damit den höchsten Wert in der Firmengeschichte. Dieses ausserordentliche Ergebnis wurde vor allem durch eine starke Nachfrage nach Prestige- und Signature-Mitgliedschaften mit Emirates Skywards-Flugmeilen beflügelt. Zudem trugen auch die Reisedienstleistungen von First Class & More, Buchungen über die ASMALLWORLD Collection und die Zusammenarbeit mit Global Hotel Alliance zum Rekordergebnis bei. Die direkten Kosten stiegen im ersten Halbjahr um 126%, was in erster Linie auf die hohen Prestige- und Signature-Verkäufe zurückzuführen ist. Der EBITDA ist im Vergleich zum Rekordwert in der Vorjahresperiode um 25% gesunken. Investitionen in das Team und die Technologie, sowie eine taktische Entscheidung mehr für das Marketing bei ASMALLWORLD DISCOVERY und der ASMALLWORLD Collection auszugeben, sowie das Fehlen eines grösseren Beratungsprojekts in der Hospitality Sparte waren die Hauptgründe, welche zu einem niedrigeren EBITDA für das erste Halbjahr 2023 führten. Infolgedessen sank die EBITDA-Marge auch kurzfristig von 18.8% auf 9.0%. Das Management erwartet jedoch, dass der EBITDA und die Gewinnmarge in der zweiten Jahreshälfte wieder steigen werden. Die Mitgliederzahl wuchs im Vergleich zum Juni 2022 um 5.6% und erreichte 67'454 Mitglieder. "Das Ergebnis für das erste Halbjahr 2023 zeigt, dass wir in der Lage sind, das Geschäft mit neuen Produkten weiter auszubauen, und wir sind zuversichtlich, dass wir damit auch die hohen Umsatzziele, die wir uns für das Gesamtjahr gesetzt haben, erreichen werden", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Partnerschaft mit Emirates steigert Verkauf von Prestige- und Signature-Mitgliedschaften Im Juli 2022 lancierte ASMALLWORLD eine Partnerschaft mit Emirates Skywards, dem preisgekrönten Treueprogramm von Emirates. Im September 2022 erweiterte ASMALLWORLD dann seine Prestige- und Signature-Mitgliedschaften mit Emirates Skywards-Meilen. Kunden haben nun die Möglichkeit, mit den Prestige- und Signature-Mitgliedschaften 250'000 oder 500'000 Skywards-Meilen zu sammeln, die wiederum für exklusive Reisevorteile wie Flugprämien und Upgrades bei Emirates genutzt werden können. Die ASMALLWORLD Prestige- und Signature-Mitgliedschaften mit den Emirats Skywards-Meilen haben sich als durchschlagender Erfolg erwiesen und haben im ersten Halbjahr 2023 den Verkauf der Prestige- und Signature-Mitgliedschaften mit Miles & More-Meilen, der bisher meistverkauften Option, übertroffen. Das starke Umsatzwachstum spiegelt den Erfolg des neuen Produkts wider und war der Hauptgrund für den starken Anstieg des Umsatzes in diesem Zeitraum. Prognose für das Gesamtjahr bestätigt hohe Erwartung bezüglich Umsatzwachstum Für das Gesamtjahr hält ASMALLWORLD an seiner bisherigen Umsatzprognose von CHF 20-22 Mio. fest, was ein weiteres Rekordjahr für das Unternehmen bedeuten würde. Für den EBITDA erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr nun CHF 2,2-2,4 Mio.. Earnings Call und weitere Informationen ASMALLWORLD CEO Jan Luescher wird im Laufe des heutigen Tages, 17. August 2023, eine Telefonkonferenz abhalten, um eine erweiterte Übersicht und Kommentare zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 zu geben. Die Telefonkonferenz findet um 17:00 Uhr MEZ statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte über den folgenden Link an: https://webcast.meetyoo.de/reg/FuNsk3wwTmXo Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten. Der vollständige Halbjahresbericht 2023 sowie die Präsentation für den 2023 H1 Earnings Call stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit: https://www.asmallworldag.com/financial-reports

Diese ad-hoc Mitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com .

Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen.



Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

